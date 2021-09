Frank Bello dit que les chansons de l’album “State Of Euphoria” d’Anthrax n’avaient pas assez de “période de cuisson” avant d’être enregistrées

Dans une nouvelle interview avec DeWook Tour, ANTHRAX bassiste Franck Bello, qui fait actuellement la promotion de ses mémoires à venir, « Pères, frères et fils : survivre à l’angoisse, à l’abandon et à la fièvre charbonneuse », on lui a demandé s’il y avait un album dans le catalogue du groupe sur lequel il aimerait revenir et faire différemment s’il en avait l’occasion. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Quand je suis entré dans le groupe, c’était une vision en tunnel, mec. C’était un objectif, et nous devions le faire. Donc, à partir de « Propagation de la maladie »… ‘Parmi les vivants’ était la percée; c’était un bon moment dans la vie de tout le monde. Et c’est devenu une tournée, un enregistrement – ce genre de chose – une tournée, un enregistrement. Et c’était tellement occupé – je veux dire, nous n’étions jamais à la maison. Il y aurait donc tellement de tournées. Et chaque fois que nous terminions une tournée, quelqu’un nous demandait d’en faire une autre. Et c’était bien d’être désiré. Mais une chose que nous ne regrettons toujours pas, parce que c’est toujours un bon disque, mais je pense juste que certaines de ces chansons sur “État d’euphorie”, si on avait juste un peu plus de temps pour les cuire, pour vraiment s’asseoir [with them]… Et je suis vraiment honnête quand je dis ceci – nous n’avions pas assez de temps, comme nous le faisons maintenant. Évidemment, c’est une autre époque. Mais nous aimons vivre des chansons. Vous le jouez dans votre chaîne stéréo, vous montez dans votre voiture et vous faites des promenades et des trucs comme ça. À ce moment-là, croyez-le ou non, mec, nous étions dans le studio et il y avait déjà une autre prise réservée alors que nous étions dans le studio. C’était une date limite. Et cette période de cuisson, je l’appelle, où vous vivez simplement avec les chansons, et peut-être que vous sortez un couplet ou un morceau de couplet…

“Encore une fois, j’écoute ce disque, je l’aime toujours, j’aime le temps qu’il était”, a-t-il poursuivi. “C’était encore très réussi. Il est devenu or immédiatement. Tout allait bien. C’était un très bon moment et tout ça. Mais vous me demandez s’il y a un regret. Je sais que ce record n’a pas eu assez de temps pour [go through] le processus — le ANTHRAX traiter. Et c’est vraiment tout.”

En 2018, quand ANTHRAX a publié une édition de luxe 2CD pour le 30e anniversaire de “État d’euphorie”, le batteur Charlie Benante Raconté Panneau d’affichage à propos de revisiter la période où le LP a été enregistré: “Je me suis ramené à cette époque et j’ai traversé tous les mouvements, les humeurs et la pression que nous ressentions tous à l’époque. Vous devez comprendre, nous n’étions que ce groupe pendant peut-être quatre ans à ce moment-là Alors croyez-moi, mec, c’était un tourbillon d’essayer de maintenir un certain niveau de continuité entre nos trois premiers disques que nous avons fait et “État d’euphorie”. Si vous comparez notre arc à quoi METALLIQUE, TUEUR et MEGADETH faisaient aussi bien à l’époque, nos disques étaient tous sur la même longueur d’onde. ‘Parmi les vivants’ était notre ‘Règne dans le sang’, notre ‘Marionnettiste’, et c’étaient tous, je le sentais, nos dossiers de signature. Ceux qui sont sortis après n’étaient pas aussi forts, à mon avis. je ne pense pas ‘…Et la justice pour tous’ est presque aussi fort que ‘Marionnettes’, bien que j’aime toujours ce disque, et je ne pense pas “État d’euphorie” était aussi fort que ‘Parmi’.

« L’élan derrière ‘Parmi les vivants’ a failli vous faire aimer notre prochain album”, a-t-il déclaré. “Et je ne dis pas que “État d’euphorie” était mauvais; nous tous dans le groupe sentions que ce n’était pas fini. Nous aurions pu utiliser un peu plus de temps avec ça.”

“État d’euphorie” a été produit par ANTHRAX et Marc Dodson, comprend les favoris des fans “Antisocial” et “Soyez tout, finissez tout”, et a été certifié or quelques mois après sa sortie.



