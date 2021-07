Frank Bello dit qu’un nouvel album d’Anthrax arrivera en 2022

Dans une nouvelle interview avec Metal Pilgrim, ANTHRAX bassiste Franck Bello discuté de l’avancement des séances d’écriture pour le suivi de 2016 “Pour tous les rois” album. Parlant du temps qu’il a fallu à lui et à ses camarades de groupe pour travailler sur le matériel du nouvel album, Frank a déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “COVID a tout frappé et a tout arrêté. Vous devez réaliser, nous ne pouvons pas monter dans un avion – pendant COVID, pendant tout le temps, nous ne pouvions pas monter dans un avion et voyager juste pour aller jammer. Habituellement, ce qui se passe avec un ANTHRAX record, Charlie [Benante, drums], Scott [Ian, guitar] et moi-même, nous nous rassemblions tous au même endroit. Soit je m’envolerais pour LA ou Chicago, soit ils prendraient l’avion pour New York ou nous allions à LA, Scott‘s house, nous nous réunissions tous pour jammer et créer. Cela n’arrivait pas. je ne sais pas si tu as fait Zoom, mais en se bloquant Zoom ne fonctionne pas vraiment. Cela ne fonctionne pas – il y a toujours une latence là-bas; il y a toujours une question de timing. Cela ne fonctionne pas comme nous le souhaitons. Alors maintenant que nous avançons, je sais que le mois prochain nous aurons une session d’écriture, ce qui est génial. On va tous se retrouver à New York et on va se retrouver et jammer. Je pense que nous avons un truc de six, sept chansons en ce moment sur lequel nous travaillons et nous affinons. Nous sommes donc sur la bonne voie. Il y aura un autre record en ’22. Espérons que tout fonctionne – tout le monde reste en bonne santé et les choses sont ouvertes. Nous allons voir ce qui se passe.”

Bello a également parlé de la ANTHRAX processus d’écriture de chansons, en disant: “Nous écrivons juste ensemble. Charlie écrit beaucoup de riffs de musique. Mais nous venons tous avec des riffs et des trucs. Tout ce qui fonctionne le mieux. Franchement, c’est ouvert. Vous apportez vos objets numériques maintenant – j’apporte mon téléphone; J’envoie des e-mails à tout le monde au préalable et nous rassemblons les idées. Et vous commencez à travailler dessus, à les construire ensemble, ce qui fonctionne les uns avec les autres. Vous essayez de les mélanger et vous voyez : “Et cette partie pour cette partie ? Et ceci pour cela ?’ Et vous commencez à construire. Vous faites le gâteau. Et chaque pièce continue à venir. L’important est de le digérer, de l’écouter, de rentrer chez soi, de vivre avec. C’est la partie importante – vivre avec et voir si cela fonctionne, voir si vous êtes toujours enthousiasmé par cela comme vous l’étiez à ce moment-là. C’est comme ça que vous savez qu’il a une longévité. C’est pourquoi il nous faut un peu plus de temps pour écrire. Vous devez vivre avec parce que vous ne pouvez pas simplement jeter quelque chose. Vous devez vivre avec et dire : « Ah, c’est aussi bon que le jour où nous avons fait ça. » Et c’est ce qui compte vraiment.”

ANTHRAX célèbre son 40e anniversaire en 2021 avec un certain nombre d’activités et d’événements spéciaux. Formé par Ian et bassiste Dan Lilker dans le Queens, New York le 18 juillet 1981, ANTHRAX a été l’un des premiers groupes de thrash metal à émerger de la côte Est et est rapidement devenu un leader du genre aux côtés de METALLIQUE, TUEUR et MEGADETH.

Actif depuis cinq décennies, ANTHRAX a sorti 11 albums studio, a reçu plusieurs certifications or et platine, a reçu six Grammy nominations, a fait le tour du monde depuis 1984 en jouant des milliers de spectacles, notamment en tête d’affiche au Madison Square Garden et au Yankee Stadium avec les “Big Four”.

“Pour tous les rois” a été appelé par certains critiques ANTHRAXl’album le plus puissant à ce jour. Son arrivée fait suite à une période de cinq ans au cours de laquelle le groupe connaît une sorte de renaissance, à commencer par ANTHRAXl’inclusion de “Big Four” sur la tournée, et continue avec la sortie 2011 du comeback LP “Musique d’adoration”.



