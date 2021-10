ANTHRAX‘s Franck Bello a commenté la séparation du groupe en 1992 avec le chanteur Joey Belladonna, en disant « c’était dur, mais à ce moment-là, cela devait arriver ». Le bassiste a réfléchi Belladonela sortie de Eonmusic en discutant avec Eonmusic de son autobiographie qui vient d’être publiée « Pères, frères et fils – Survivre à l’angoisse, à l’abandon et à la fièvre charbonneuse ». Franc a également parlé de son amour pour les deux époques du groupe : le Belladone années, et le John Bush période qui s’étend de 1992 à 2005.

Mentionné Bello: « Je vois ANTHRAX comme deux groupes différents – en tant que fan, pas seulement en tant que membre du groupe. Je pense juste que ce sont deux groupes différents dont je suis un grand fan. J’aime vraiment toutes les chansons de chaque groupe. Avec John, vous avez une voix différente — vous avez une voix plus rauque — et Joeya le nettoyeur [tone]. »

Continuer à parler de la Buisson-catalogue recto, Bello a déclaré : « J’aime vraiment – ​​maintenant je peux l’écouter – voir John. J’aime John. C’est une affaire de famille, tu vois ce que je veux dire ? Parfois, les familles se séparent et reviennent. Avec John Bush, c’était un bon moment dans notre vie. »

Il a poursuivi : « Nous sommes revenus avec Joey, c’est le ANTHRAX que nous connaissons et aimons, et j’aime le John Bush ANTHRAX, donc pour moi, c’est gagnant-gagnant. Les gens ont leurs favoris – je comprends – mais pour moi, les deux sont mes favoris parce que je pense qu’il y a un si bon catalogue de musique, et j’ai vraiment apprécié les deux termes. »

Lorsqu’on lui a demandé comment c’était pour lui, personnellement, quand Belladone est parti, il a admis: « C’était difficile. Personne ne veut faire ce mouvement. C’était une période très difficile dans le groupe. Mais vous savez ce qui, à ce moment-là, devait arriver. »

Enfin, lorsqu’on lui a demandé quelle était sa préférée Buisson-les pistes de l’ère sont, Franc offert: « ‘Chambre pour un de plus’, ‘Seul’. Il y a les gros. Il y en a tellement. Le truc, c’est que je suis fier de dire dans mon groupe, ANTHRAX, il y a une pléthore de chansons que j’aimerais jouer. ‘À l’envers’, J’adore cette chanson. C’est juste une chanson amusante, c’est lourd comme l’enfer, ça te frappe au visage. Il y en a tellement comme ça. Je peux revenir en arrière et regarder ces disques, et pour moi, quand je pense à ces chansons, cela me ramène au temps du studio et ensuite à l’écriture. Nous n’avons eu que de bons moments dans l’histoire, en écrivant ces trucs et en les enregistrant. »

De retour en mars 2010 — quelques mois seulement avant Belladone rejoint ANTHRAX – ANTHRAX guitariste Scott Ian et sa femme Perle Aday est apparu dans un épisode de VH1‘s « Ce spectacle de métal » et a participé au programme « La Chute » long métrage, où les invités et les hôtes ont débattu pour savoir qui était le meilleur chanteur pour ANTHRAX: Buisson ou Belladone. Contrer le co-animateur Eddie Trunkle point que ANTHRAX était dans une position unique avec Belladone dans le groupe de pouvoir « jouer du speed metal incroyable » tout en ayant « quelqu’un qui pourrait chanter comme un oiseau », Ian a dit : « Nous n’avions pas besoin d’un oiseau, nous avions besoin d’un lion. Après perle a déclaré qu’elle était une « grande fan » de « Le plus grand des deux maux », une collection d’anciens réenregistrés ANTHRAX s’accorde avec Buisson au chant au lieu de Belladone, Ian dit : « Et c’est ainsi que nous, en tant que ANTHRAX, je voulais entendre ces chansons. »

Belladone, dont le dernier retour à ANTHRAX a été officiellement annoncé en mai 2010, était à l’origine le chanteur principal de ANTHRAX de 1984 à 1992, et était considéré comme faisant partie de la formation classique du groupe (aux côtés de Dan Spitz, Scott Ian, Franck Bello et Charlie Benante), qui s’est réuni et a tourné en 2005 et 2006. Sa voix a figuré sur plus de 10 albums, qui se seraient vendus à huit millions d’exemplaires dans le monde.

Parler à Radio Métal en août 2011, ANTHRAX le batteur Charlie Benante a été interrogé sur Ian‘s « Ce spectacle de métal » commentaires. Il a dit : « Je pense Scott a dû manger certains des mots qu’il a dit à ce sujet. Mais il a seulement dit cela parce que je pense qu’il a laissé les choses de côté avec Joey plutôt mauvaise, et leur relation n’était pas très bonne à l’époque quand il a dit ça. Et je pense Scott juste nourri quelques rancunes envers Joey et je pense que c’est un peu la raison pour laquelle il a fait cette déclaration, vous savez ? »