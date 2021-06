Frank Beltre, ex-concurrent d’EXATLON porté disparu

Telemundo Frank Beltre

Frank Beltre est devenu l’un des athlètes les plus aimés de la cinquième saison d’EXATLON, qui dans quelques semaines entrera dans la dernière ligne droite, et malgré son expulsion de l’émission de téléréalité en avril, ses fidèles fans n’arrêtent pas d’exprimer leur soutien et leur affection et être conscient de tous leurs mouvements.

Pour cette raison, les fans de l’athlète de 31 ans ont beaucoup manqué au Dominicain, qui a maintenant disparu de l’œil du public sur son compte Instagram depuis près de deux mois.

Le joueur de football américain, qui était autrefois très actif sur le réseau social, et qui même après avoir été expulsé d’EXATLON, au milieu de rumeurs sur l’usage présumé de drogues et de téléphones portables, a fait un live pour parler à ses supporters, n’est pas revenu pour partir. une trace sur Instagram.

Après avoir partagé quelques messages sur son compte Instagram, dans lesquels il se disait très bien et était très calme, laissant même entendre qu’à ce moment-là il pourrait avoir la chance de retourner sur les terrains d’EXATLON, Frank Beltre n’est pas revenu poster n’importe quoi.

L’ancien concurrent d’EXATLON semble avoir pris son envol et sa disparition dans le célèbre réseau social a provoqué une alerte chez ses fans, et de la tristesse chez d’autres habitués à connaître les détails du quotidien du joueur, de sa propre voix, en passant par ses messages.

La dernière fois que les fans de Beltre l’ont vu apparaître sur Instagram, c’était le 11 mai, c’est-à-dire que 44 jours se sont écoulés, six semaines sans l’athlète qui a disparu dans ces directions cybernétiques.

«Je sais ce que j’apporte à la table. Alors croyez-moi quand je dis que je n’ai pas peur de manger seul », a été la dernière publication partagée par le dominicain, où il a été aperçu sur une photographie dans une sorte de restaurant, sans aucune compagnie.

Beltre n’est plus apparu sur Instagram depuis, et ses fans veulent avoir de ses nouvelles.

« Le Tout-Puissant vous bénisse », « Vous en avez besoin », « Pourquoi seul ? » et “J’espère vous voir bientôt”, ont été quelques-uns des commentaires que l’absence de Frank Beltre a générés parmi ses followers.

Les plus sereins pensent que le joueur prendrait le temps de se consacrer à lui-même et à sa famille, après le coup dur qui a signifié avoir été expulsé de l’émission de téléréalité Telemundo, dont les raisons exactes restent encore complètement secrètes.

Dans son “live” avec ses fans, en avril dernier, Beltre n’a pas révélé les raisons pour lesquelles il a été retiré du programme avec Denisse Novoa, mais a précisé que son image était impeccable, puisqu’il n’a rien commis de grave.

« Ils n’arrêtent pas de dire que Telemundo n’a rien dit pour nettoyer mon image. Mais, honnêtement, les seuls qui disent quelque chose de négatif sur moi sont les réseaux sociaux ; Ce sont ces ‘spoilers’, qui circulent en disant qu’ils m’ont trouvé que si je quoi (rumeurs sur la drogue)… c’est un mensonge », a déclaré Frank à l’époque. « Maintenant, quand on parle d’image, la seule image qui compte pour moi, pour moi, pour Frank Beltre, c’est l’image que ma mère, mes deux sœurs et ma nièce ont de moi. Et quoi qu’il arrive, que je revienne à EXATLON ou non, je continuerai toujours à être le joli garçon de ma mère, le garde du corps de mes deux sœurs et les héros de ma nièce. Cela ne changera jamais.”

Et au fil des jours, les fans de Beltre espèrent qu’il apparaîtra sur son compte Instagram dès que possible afin qu’il leur dise ce qu’il fait, ce qui se passe dans sa vie et comment il en est après son passage chez EXATLON.

