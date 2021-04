Frank Beltre Pourquoi avez-vous été expulsé d’EXATLON?

Telemundo Frank Beltre

Plusieurs jours après l’expulsion brutale de Denisse Novoa et Frank Beltre, ainsi que la suspension de six autres athlètes de la cinquième saison d’Exatlon United States, après une apparente rupture de contrat, qui a entraîné une faute grave et contraint le programme de compétences à prendre action.

Outre Denisse et Frank, les autres athlètes qui ont reçu une suspension de trois jours sont: Rafael Soriano, Ana Parra, Eric Alejandro «Showtime», Octavio «Tavo» Gonzalez, Norma Palafox et Nathalia Sánchez.

Parallèlement à cela, Exatlon United States dans sa cinquième édition continue de marquer l’histoire avec des prix inédits et plus d’un million de dollars en espèces dans le but de changer à jamais la vie de ces jeunes guerriers, prêts à tout pour réussir. gloire.

De l’expulsion, le silence

Après que le présentateur Frederik Oldenburg, le 11 avril, ait donné la nouvelle et confirmé la rumeur qui s’était répandue pendant plusieurs jours sur différents portails de fans concernant l’expulsion de Denisse Novoa et Frank Beltre, ainsi que la suspension des autres athlètes, affirmant qu’Exatlon United Les Etats avaient des règles “très strictes”, les réseaux sociaux n’ont pas cessé de formuler différentes hypothèses sur ce qui se serait réellement passé dans les arènes de la soi-disant “Fiercest Competition on the Planet”, qui se déroule en République Dominicaine, mais de la part des athlètes de la compétition. En dehors de cela, un secret total a été maintenu qui pourrait changer très bientôt.

«La Pantera» Denisse Novoa a déclaré récemment, via son profil Instagram, que dès «jeudi prochain», soit le 15 avril, elle ferait une session en direct pour discuter avec ses centaines de milliers d’abonnés, avec lesquels elle était très reconnaissante et assurée qu’elle leur devait une explication pour mettre fin aux rumeurs et répondre à tant de questions qui se sont posées.

Dans le cas de Frank Beltre, qui était resté complètement silencieux, la situation était différente jusqu’à hier, 13 avril, quand il a dit que pendant le week-end, entre le 16 et le 18 avril, il ferait une autre séance en direct, car il reconnaît que ses followers ont de nombreuses questions et souhaite y répondre à toutes.

Après tant de jours de rumeurs incessantes et de commentaires officieux, les deux protagonistes de la plus grande polémique de l’histoire des cinq saisons d’Exatlon United States, «La Pantera» Denisse Novoa, et «El Tanque» Frank Beltre, participants emblématiques du Team Contendientes et Team Famosos, respectivement, montreront leurs visages pour tout clarifier.

Blessé, renforts et deux SUV

Pour compléter l’expulsion et la suspension des athlètes, la semaine 11 a eu des compétitions intenses de crise cardiaque, deux SUV en un seul épisode pour la première fois dans l’histoire du programme, de nouveaux renforts et remplacements et beaucoup d’adrénaline dans ce qui se profile. être l’une des saisons les plus intenses et les plus difficiles, quelque chose qui, après la quatrième édition, qui a été en proie à la pandémie mondiale de COVID-19, et la démission de son présentateur de l’époque Erasmo Provenza, semblait impossible.

