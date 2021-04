Frank Beltre retournera à EXATLON ou pas?: Message déroutant

Telemundo Frank Beltre

Frank Beltre n’a pas encore parlé ouvertement des raisons qui l’ont conduit à être expulsé de la cinquième saison d’EXATLON, mais depuis lundi dernier, lorsqu’il est réapparu dans les réseaux avec une très courte vidéo, il a publié des commentaires qui ont beaucoup de ses followers confus.

Dans la vidéo, où il a dit que pour l’instant il ne parlerait pas de ce qui s’est passé pour le faire quitter le programme Telemundo, il a d’abord assuré qu’il y avait des chances d’être réintégré à la compétition, ce qui laissait à ses fans l’espoir de le revoir. dans les terres dominicaines.

Allí, sin mencionar de manera concreta el tema de drogas que varios spoilers y redes sociales señalan como la razón que llevó a que la producción de EXATLON lo expulsara de la competencia, el atleta insistió en que todo lo negativo que se ha dicho sobre él no C’est vrai. En passant, il a mentionné que ni Telemundo ni personne d’autre n’essayait de se taire pour nettoyer son image, car il a insisté sur le fait que son image est propre.

Et ce mardi, Frank Beltre est revenu pour communiquer avec ses followers sur les réseaux sociaux et a laissé entendre qu’il était prêt à continuer à être un gagnant et non un perdant.

Cela a été compris par les fans du dominicain, qui ont partagé une photo dans laquelle il a l’air très bien, avec un look décontracté, avec laquelle il a lancé une phrase du célèbre thème musical “Le gagnant”, du chanteur Nicky Jam.

«Le phénix avec Dieu, il n’y a personne qui l’attrape. @nickyjam », était le commentaire avec lequel Frank résumait le sentiment qui l’émeut actuellement, alors que les adeptes d’EXATLON attendent les nouveaux événements que la série apporte dans les prochains jours. Certains croient peut-être, à en juger par les avancées que Beltre continue de donner, que son retour présumé au programme pourrait être vu.

D’autres au contraire, analysant en profondeur certains versets de la chanson dont Beltre a tiré la phrase qu’il a partagée, considèrent que peut-être l’athlète se sent-il actuellement comme le Phénix, et espère renaître de ses cendres, comme le dit la légende.

“Je suis tombé et je me suis relevé parce que je voulais

Je me sens dur, je me sens fort sans biceps

Il n’y a personne pour débarquer le phénix avec Dieu “

Celui en dehors du sujet de Nicky Jam dont Beltre a pris la phrase, insiste pour parler de quelqu’un qui parvient à se lever du sol.

“Depuis que je suis déjà tombé

je n’ai plus peur désormais

Tout ce qui vient

Je me sens comme un gagnant

Mon temps est venu

Je rends grâce à Dieu

J’ai toujours eu la foi

Et c’est pourquoi c’est arrivé “

.

Seul Beltre connaît le sens de la phrase qu’il a partagée sur Instagram, mais la vérité est que tant qu’il ne parle pas directement, ses fans continueront d’être confus.

Certains gardent leurs illusions d’un retour intactes et d’autres le critiquent.

«Je sais que vous reviendrez. Dieu vous donnera cette opportunité, allez courage 💪 »,« Telle est l’attitude et sans Dieu nous ne sommes rien. Bénédictions. » Que Dieu vous bénisse toujours », ont été quelques-uns des commentaires de soutien adressés à Beltre.

De même, d’autres lui ont jeté des fléchettes pour avoir géré toute la situation entourant son expulsion: «Avec tout le respect que je vous dois. La page spoilers n’est pas celle qui a inventé ou commencé votre interdiction. C’étaient des gens de la production et vous le savez. Vous avez toujours été soutenu et lancé dans la production, mais la prochaine fois, analysez d’abord avant de faire des commentaires que d’autres personnes vous disent », a déclaré un internaute faisant référence à la publication de l’athlète.

«Beltré quand vous avez l’occasion de dire la vérité, dites-la sans crainte. En tant que dominicain, je vous dis que c’est le meilleur. Je connais le ranch où se trouvent les athlètes et vous y étiez, non seulement vous mais aussi ceux du Mexique. Je suis sûr que vous êtes libre de tout cela, mais vous devez clarifier “et” Personne ne vous a atterri 😂😂😂😂 vous êtes tombé seul. Beltre, il n’y a pas d’argent au monde, laissez-le acheter DIGNITY !!! Quittez le cirque maintenant », ont commenté d’autres adeptes du spectacle.

Le nouveau commentaire de l’athlète expulsé d’EXATLON survient au moment même où les théories ont commencé à gagner en force dans les réseaux qui indiquent que les expulsions et les suspensions de plusieurs athlètes auraient pu être un mouvement du programme pour augmenter les notes, ce qui pour l’instant n’est rien de plus que une rumeur d’Internet et des youtubeurs.

