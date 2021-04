Frank Beltre rompt le silence: retournent-ils à EXATLON?

Telemundo Frank Beltre

Eh bien, ils ont été controversés quelques semaines lors de la cinquième saison d’Exatlon United States. Depuis plusieurs portails de fans, dont ce média, nous avons signalé que Denisse Novoa et Frank Beltre avaient été expulsés de la compétition et six autres athlètes temporairement suspendus pour avoir commis une faute grave, les commentaires ne se sont pas arrêtés. Les protagonistes de toute la polémique, Denisse Novoa et Frank Beltre sont restés silencieux jusqu’à récemment, lorsque les deux athlètes ont décidé d’avoir des sessions en direct à travers leurs réseaux sociaux respectifs, où ils ont promis de «clarifier» ce qui s’était passé, et de répondre aux questions des suiveurs.

Denisse Novoa: plus de questions que de réponses

L’athlète mexicaine, connue sous le nom de “La Pantera”, a été la première à élever la voix. Depuis le jardin de sa maison à Miami, Denisse Novoa a fait face à tant de rumeurs, dans une séance en direct où la plus grande constante était l’ambiguïté, et aussi la force de se référer qu’elle n’utiliserait jamais de substances illicites comme on l’a tant dit, puisqu’elle est considérée comme une fille en très bonne santé, et elle ne s’attaquerait jamais comme ça.

Denisse a également indiqué très brièvement que sur le plan personnel, elle traversait une situation familiale très complexe et que son retour d’Exatlon États-Unis aurait certainement dû se produire parce que le moment était venu d’être avec sa famille et que des choses se passaient définitivement. un motif.

Il était frappant que lors de la session en direct de Novoa, l’ancien présentateur du concours pour ses quatre premières saisons, Erasmo Provenza, se soit joint à la conversation et ait demandé à plusieurs reprises de faire partie de la conversation avec Denisse, mais elle a ignoré à sa demande, qui était également rejoint par des centaines d’adeptes de la fille.

Frank Beltre: difficile

C’était au tour de l’autre protagoniste. Bien qu’il ait dit qu’il ferait aussi une session en direct, expliquant tout ce qui s’est passé et donnant son visage aux adeptes d’Exatlon United States, le dominicain de la Team Famosos, Frank Beltre, s’est en fait connecté en direct à travers son profil d’Instagram, mais c’était seulement pour dire qu’il ne ferait aucune divulgation, et qu’il a préféré garder le silence car il y a encore la possibilité que lui et Denisse Novoa reviennent à la cinquième saison d’Exatlon United States.

En plus de cela, et avec une attitude de défi évidente, Frank Beltre a nié à tout moment les accusations selon lesquelles il avait été pris avec des substances illicites, et a été très direct en assurant que la seule opinion qui comptait pour lui était celle des quatre femmes en sa vie: sa mère, ses sœurs et sa nièce.

Sur ce les commentaires n’ont pas été fait attendre, certains adeptes de la vidéo que nous partagerons ci-dessous considèrent que le mieux qui puisse arriver est que le dominicain ne revient pas à la compétition, puisqu’il a déjà été expulsé, tandis que d’autres ne peuvent cacher l’émotion avant lui retour éventuel de ces participants emblématiques de la soi-disant «compétition la plus féroce de la planète».

