Frank et Drake est un « double récit » intrigant inspiré par Frankenstein et Dracula

Alors que les magasins de téléchargement regorgent de certains « types » de jeux en lice pour le même public, il existe également des studios indépendants produisant des expériences plutôt uniques. Frank et Drake, du studio espagnol Appnormals Team, pourrait être à surveiller lorsqu’il arrivera sur Switch au printemps 2022.

Equipe Appnormals précédemment développée RESTER sur Switch, lui-même un récit fascinant que nous avons beaucoup apprécié dans notre critique. Frank et Drake ont certainement des visuels accrocheurs, qui utilisent une technique de rotoscopie dans laquelle la vidéo d’action en direct est ensuite peinte image par image. En termes de scénario, il s’inspire de Frankenstein et Dracula, car deux colocataires communiquent uniquement par des notes et d’autres moyens. L’un ne fonctionne que la nuit, l’autre le jour, et le jeu promet de multiples mystères, des personnages variés à rencontrer, des énigmes assorties et des fins multiples.

Frank et Drake seront structurés en 6 jours et 6 nuits, et le 7ème jour sera uniquement de jour ou de nuit en fonction des choix de l’utilisateur et du chemin choisi. Les jours ne seront pas toujours consécutifs, des intervalles de temps se produiront. Cela commence avec Frank le jour exact qui marque un an en tant que gardien de l’immeuble où il vit et lutte pour faire face à ses tâches tout en endurant une amnésie autobiographique et épisodique. Le même matin, il reçoit une lettre du propriétaire de l’immeuble, Ham, l’informant de l’arrivée d’un nouveau colocataire qui a demandé la chambre sans fenêtre et travaille de nuit. Ce détail combiné à la faible endurance de Frank (qui le contraint à une vie diurne) signifie qu’ils ne se voient jamais. Ils finissent donc par lancer un curieux système de communication à travers des post-it, la moelle épinière de la décision de branchement. L’élément déclencheur qui brise la vie des deux pistes se présente sous la forme d’un étrange dispositif envoyé de manière anonyme…

Cela semble plutôt intéressant, et sans aucun doute plus de détails apparaîtront dans les prochains mois. Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires.