Frank fait une promesse audacieuse à Brentford; soutient la star pour avoir un « gros » impact sur Prem

Le manager Thomas Frank a promis que son équipe de Brentford resterait fidèle à son style offensif et a soutenu un homme pour secouer la Premier League.

Les Bees sont sur le point d’entamer leur toute première saison en Premier League. Et ce sera la première fois en trois quarts de siècle que la formation de l’ouest londonien jouera dans l’élite. Ils ont obtenu une promotion via les play-offs, battant Swansea City 2-0 en finale après avoir terminé troisième au classement du championnat.

Et l’équipe de la capitale l’a fait avec style, marquant le plus grand nombre de buts de deuxième niveau avec 79. Les nouveaux arrivants dans la première division anglaise sont connus pour entrer dans leurs coquilles, la limitation des dégâts étant la priorité numéro un.

Mais Franc a clairement indiqué que ce n’est pas la voie de Brentford.

“Nous voulons attaquer la Premier League”, a-t-il déclaré aux journalistes avant la nouvelle saison. “Je suis extrêmement concentré sur le prochain match et viser le plus haut possible.”

Leeds United a fait un retour réussi en Premier League en 2020-2021 après 16 ans d’absence. L’équipe de Marcelo Bielsa a terminé neuvième et a joué un football attrayant.

Lorsqu’on lui a demandé si son équipe tenterait d’imiter les Blancs, Frank n’a pas été engagé. Mais il était catégorique sur le fait que lui et ses accusations viseront à atteindre le ciel.

“Je ne sais pas s’ils sont notre référence, mais nous allons attaquer la ligue”, a ajouté le Danois. « Nous sommes un bourdon – ils ne sont pas conçus pour voler, mais nous avons quand même pu voler en Premier League et nous ferons constamment tout notre possible pour continuer à voler aussi haut que possible. »

Frank s’attend à ce que l’attaquant brille

Ivan Toney a rejoint Brentford en provenance de Peterborough United l’été dernier. Le joueur de 25 ans a été prolifique en deux saisons avec l’équipe de League One.

Il a porté son jeu à un autre niveau la saison dernière, marquant 31 buts en championnat. Frank est attendre de grandes choses de l’ancien attaquant de Newcastle United qui parvient à garder les pieds sur terre malgré son succès.

“Ivan Toney avait un objectif, c’était d’aller en Premier League avec nous et il a atteint son objectif”, a-t-il poursuivi. “Maintenant, nous voulons attaquer la Premier League ensemble. « J’ai une grande confiance en Ivan, à 100 %.

«Il a également toutes les capacités pour marquer des buts en Premier League, avec une mentalité de haut niveau et une grande confiance en lui, ce qu’il faut avoir en tant que joueur offensif.

« Quand je parle d’attitude, je dis toujours confiant, mais humble. Il est massivement, massivement confiant, mais aussi humble et avec les bonnes valeurs en tant que père de famille. »

Brentford commence sa campagne de Premier League avec la visite d’Arsenal vendredi soir.

