Frank Fritz a connu un revers commercial avant son éviction

Plusieurs années avant que Frank Fritz ne quitte American Pickers, la star de History Channel a subi un revers commercial. Sa FFF Holdings, LLC a été dissoute en décembre 2017. La star américaine des Pickers, Mike Wolfe, dirige toujours Antique Archaeology, le magasin au centre de la longue série. The History Channel et Wolfe ont annoncé que Fritz ne reviendrait pas dans l’émission en juillet.

La semaine dernière, The Sun a annoncé que la licence commerciale de FFF Holdings, LLC avait été dissoute en décembre 2017. L’entreprise a été créée plus de sept ans plus tôt en juillet 2010, selon les archives du secrétaire d’État de l’Illinois. L’entreprise n’a pas déposé de rapport annuel en 2017, elle a donc été dissoute à la fin de cette année. Alors que FFF Holdings n’existe peut-être plus, Frank Fritz Finds à Savanna, dans l’Illinois, est toujours en activité.

Fritz est apparu pour la dernière fois sur American Pickers en mars 2020. La raison de sa disparition est restée un mystère jusqu’à ce que Fritz s’adresse au Sun le 19 juillet, affirmant qu’il n’avait pas parlé à Wolfe depuis deux ans. Il a accusé Wolfe de ne jamais tendre la main, alors qu’il savait que sa co-star était confrontée à des problèmes de santé. “Il savait que mon dos était foutu, mais il ne m’a pas appelé pour me demander comment j’allais. C’est comme ça que ça se passe”, a déclaré Fritz à l’époque. Il a également déclaré qu’il souffrait de la maladie de Crohn, mais qu’il était en meilleure santé après avoir perdu 65 livres et être devenu sobre.

Dans la première interview avec The Sun, Fritz a déclaré qu’il se concentrait maintenant sur les motos et vivait dans une ferme de l’Iowa à 155 000 $. “J’ai travaillé sur quelques motos et tout, mais c’est à peu près tout. J’étais au Sturgis Motorcycle Rally dans le Dakota du Sud en août de l’année dernière. Je vais à Sturgis depuis 40 ans maintenant. J’y étais pour le 50e , 60e, 70e, 80e et 90e anniversaires et chaque année entre les deux”, a-t-il déclaré au média à l’époque. “Je viens d’être intronisé il y a deux ans au Sturgis Hall of Fame.”

Fritz s’est également entretenu avec The Sun la semaine dernière, affirmant qu’il serait intéressé à faire sa propre émission si History Channel ne lui demandait pas de revenir. “Des milliers de personnes veulent que je revienne, ils ont une pétition pour me faire revenir dans l’émission”, a-t-il déclaré dans une interview publiée le 5 août. “Je pourrais aller dans les deux sens et trouver une nouvelle émission, avoir quelque chose de nouveau, et amusez-vous tout autant. C’est de cela qu’il s’agit, être satisfait de soi et s’amuser un peu.”

Wolfe et History Channel ont annoncé le 21 juillet que Fritz ne reviendrait pas à l’émission. “Je connais Frank depuis aussi longtemps que je me souvienne, il a été comme un frère pour moi. Le voyage que Frank, Dani et moi avons commencé en 2009, comme toute la vie, est venu avec ses hauts et ses bas, ses bénédictions et ses défis , mais cela a aussi été le plus gratifiant”, a déclaré Wolfe. Il a poursuivi en disant qu’il “lui manquera” Fritz et prie “pour le meilleur et toutes les bonnes choses pour lui lors de la prochaine partie de son voyage”. Fritz a répondu en qualifiant la déclaration de « taureaux— » et ne pense pas que Wolfe a écrit cette déclaration lui-même.