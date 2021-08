Frank Fritz, alun d’American Pickers, taquine sa propre série télévisée au milieu de Fallout avec sa co-star Mike Wolfe

L’ancienne star américaine des Pickers, Frank Fritz, pense maintenant qu’il devrait avoir sa propre série télévisée après avoir vu le soutien qu’il a reçu après que History Channel et l’ancienne co-star Mike Wolfe ont confirmé qu’il ne reviendrait pas. Fritz a déclaré le mois dernier qu’il n’avait pas parlé avec Wolfe depuis deux ans, accusant Wolfe de ne jamais l’avoir contacté après avoir subi une opération au dos. Le 21 juillet, Wolfe et History ont confirmé que Fritz avait définitivement quitté la série dans une déclaration que Fritz a appelée plus tard “taureaux”.

Dans une autre interview avec The Sun, Fritz a déclaré qu’il était toujours prêt à retourner à American Pickers s’il était invité à revenir, mais il a un plan B. “Des milliers de personnes veulent que je revienne, ils ont une pétition pour me récupérer. de retour dans la série », a déclaré Fritz. «Je pourrais aller dans les deux sens et trouver un nouveau spectacle, avoir quelque chose de nouveau et m’amuser tout autant. C’est de ça qu’il s’agit, être satisfait de soi et s’amuser un peu.”

Maintenant que Fritz est en bonne santé, il pense qu’il est en “mode en ce moment” pour revenir à la télévision. “Je suis maintenant dans une position où s’il y avait un spectacle ou quelque chose du genre, ils pourraient venir me chercher”, a déclaré Fritz au Sun. « Ils savent que je peux travailler 15 heures par jour, ils savent que je peux travailler sept jours par semaine. Ils savent que je travaille depuis 10, 12 ans et que j’ai les capacités et les qualités pour le faire.”

Fritz a affirmé qu’il s’était récemment entretenu avec un membre de l’équipe d’American Pickers qui a déclaré que ce serait une “perte totale” s’il ne revenait pas à la télévision d’une manière ou d’une autre. “Il disait ‘Vous êtes une personne tellement talentueuse, vous devez faire beaucoup de choses différentes'”, a déclaré Fritz, ajoutant qu’il avait vu des commentaires sur les réseaux sociaux de fans qui voulaient qu’il revienne.

Fritz a parlé pour la première fois au Sun le 19 juillet, révélant qu’il ne parlait plus avec Wolfe après que son ancienne co-star ne l’ait jamais contacté après son opération au dos. À la suite de cette interview, History et Wolfe ont confirmé le 21 juillet que Fritz ne reviendrait pas. “Frank va me manquer, comme vous tous, et je prie pour le meilleur et toutes les bonnes choses pour lui dans la prochaine partie de son voyage”, lit-on dans la déclaration de Wolfe.

Cette déclaration était “des taureaux”, selon Fritz, qui a déclaré au Sun qu’il ne pensait pas que Wolfe l’avait écrit lui-même. “Je ne crois pas qu’en dix ans, il m’ait dit cinq belles choses, tu sais ? À moins qu’il ne coupe quelqu’un d’autre et que nous riions tous les deux”, a-t-il déclaré au Sun cette semaine. Il a insisté sur le fait qu’il avait dit la vérité plus tôt lorsqu’il avait déclaré que Wolfe ne lui avait pas parlé depuis deux ans et n’avait jamais appelé pour le surveiller après s’être blessé au dos.

“Il sait que je me suis fait mal au dos, tout le monde dans l’ensemble du réseau savait que je me suis fait mal au dos, mais une personne – une seule – a-t-elle appelé pour voir comment j’allais ? Non”, a déclaré Fritz au Sun. “Alors, qu’est-ce que ça te fait de te sentir? Ça te donne l’impression que tu n’es qu’un numéro. C’était comme ‘Oh, tu t’es fait mal au dos? Eh bien, la vie continue, tu sais. F—toi. “