Je connais Frank depuis aussi longtemps que je me souvienne, il a été comme un frère pour moi. Le voyage que Frank, Dani et moi avons commencé en 2009, comme toute la vie, a connu des hauts et des bas, des bénédictions et des défis, mais il a aussi été le plus gratifiant. … Frank va me manquer, tout comme vous tous, et je prie pour le meilleur et toutes les bonnes choses pour lui dans la prochaine partie de son voyage.