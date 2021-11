Frank Gore dit qu’il est un membre du Temple de la renommée, les gens qui pensent autrement « ne connaissent pas le football »

Lire du contenu vidéo

Frank Gore dit qu’il est un infaillible Hall of Famer… TMZ Sports si vous pensez le contraire, vous ne connaissez pas le football.

« Vous allez de l’avant et demandez à n’importe quel entraîneur, à n’importe quel ancien joueur, à n’importe quel – dites-leur d’appeler Bill Parcells », a déclaré Gore. « N’importe qui. Appelez n’importe qui, et ils vous diront quel type de joueur de baseball j’étais. »

Les chiffres de Gore disent qu’il est un membre du Temple de la renommée au premier tour – il est, après tout, troisième sur la liste des verges au sol de tous les temps avec 16 000 – mais, malgré tout, certains experts disent qu’il n’appartient pas à Canton.

Joyeux 38e anniversaire au plus grand running back de l’histoire des #49ers, Frank Gore 🥳 Voici quelques faits saillants de sa saison recrue il y a 16 ans 🤯 pic.twitter.com/uPZi2GFWML – KNBR (@KNBR) 14 mai 2021 @KNBR

L’argument… Gore n’a jamais été nommé dans une équipe All-Pro et n’a été sélectionné pour le Pro Bowl qu’au cours de cinq de ses 16 années dans la ligue.

Gore, cependant, a clairement indiqué qu’il pensait que les personnes qui le signalaient n’avaient aucune idée de ce dont elles parlaient.

« Ils ne connaissent pas le football », a déclaré le joueur de 38 ans. « C’est ce que je dis. Ils ne connaissent pas le football. »

« Mes chiffres parlent d’eux-mêmes », a ajouté Gore. « Quoi qu’ils disent, tout va bien. »

En plus de ses 16 000 verges, Gore a également enregistré 81 touchés au sol et enregistré 3 985 verges en réception. Et, Gore dit qu’il y a encore une chance qu’il puisse ajouter à ces totaux malgré son combat à venir avec Deron Williams.

L’ex-star des 49ers dit que si une équipe en lice pour le Super Bowl appelait, il l’écouterait.

« Je pourrais dire F ça », a déclaré Gore. « Et va avec eux. »