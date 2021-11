Frank Gore et Deron Williams trouvent le frisson de la retraite dans la boxe

Pour Frank Gore et Deron Williams, une partie difficile de leur transition vers la boxe a été le jogging. C’est à un rythme plus lent que ce à quoi ils étaient habitués.

Pour Gore, un porteur de ballon, il a toujours sprinté et tiré des traîneaux, creusant des trous et comprenant des angles. Et pour Williams, un gardien, son sport consistait en des sprints, des courses de navette et un « niveau différent de cardio ».

« J’ai couru 4 miles hier », a déclaré Williams lors d’une conférence de presse mardi à l’Edison Ballroom. « C’est quatre milles de plus que ce que j’ai jamais couru de ma vie en une seule fois. »

C’est pourquoi leur combat sur l’undercard de Jake Paul et Tommy Fury, annoncé la semaine dernière, était si surprenant en surface. Les deux participants étaient hors de leur zone de confort. Ils se sont chacun retirés du sport qui les a propulsés vers la gloire. Ils n’avaient jamais boxé professionnellement. Mais en même temps, la boxe et leur prochain match les uns contre les autres ont réintroduit le frisson de s’entraîner pour une compétition dans leur mode de vie.

Williams, propriétaire à temps partiel de Fortis MMA à Dallas, a déclaré que son expérience de boxe était comparée au fait d’être jeté dans un incendie et de devoir s’adapter à la volée, et les deux expériences distinctes s’affronteront désormais à l’Amalie Arena de Tampa le 18 décembre.

« Il y a beaucoup d’inconnues dans ce combat », a déclaré Williams, « et je pense que c’est ce qui le rend excitant. »

Williams a toujours été attiré par les sports de combat, et la lutte est devenue le premier sport auquel il a participé en grandissant. À 5 ans, sa mère lui a demandé s’il voulait lutter, et il a répondu « OK » sans trop savoir ce que cela voulait dire. Cette saison-là, Williams a pleuré alors que sa mère le traînait jusqu’au tapis parce qu’il avait trop peur. Les pleurs, les épingles de son adversaire, puis les retours en arrière abattus, sont devenus la routine.

« « Eh bien, j’ai déjà payé pour cela, alors vous allez le faire tous les week-ends », a déclaré Williams, se souvenant de sa mère.

Frank Gore et Deron Williams prennent leurs virages de boxe lentement. Corey Sipkin; Paul J. Bereswill

Vers le milieu de la saison suivante, cependant, quelque chose a cliqué pour Williams.

« Je me suis en quelque sorte transformé en un petit animal », a-t-il déclaré.

Et à partir de là, il a remporté deux championnats d’État au Texas, continuant le sport jusqu’à ce qu’il atteigne le lycée, car il était en conflit avec le basket-ball. Le basket-ball a ensuite défini le reste de la vie de Williams, tout comme le football l’a fait pour Gore.

Dans la NFL, Gore a terminé troisième de tous les temps pour les verges au sol en carrière et a déclaré qu’il avait commencé à boxer pour la première fois en 2005, sa saison recrue avec les 49ers, pour aider avec le cardio. Il ne connaissait pas la bonne façon de se battre et les gens avec qui il s’entraînait ne se souciaient pas de ce qu’il avait accompli dans le football, a-t-il déclaré. Il ne pouvait pas non plus « se cacher derrière d’autres gars » comme il le pouvait dans le football à 11 contre 11 – l’option de retirer des matchs, de prendre une pause, n’existait pas, a déclaré Gore.

La durée de leur nouvelle carrière de boxeur reste indéterminée. Lorsqu’on lui a demandé, Williams a noté qu’il avait 37 ans. Cette opportunité était venue de nulle part, quatre ans après sa retraite.

« Je veux juste voir comment se passe le 18 décembre », a déclaré Gore, « et je partirai de là après cela. »

« La même chose », a ajouté Williams de l’autre côté de la scène de la salle de bal. « Je veux me concentrer sur Frank et c’est tout ce que je peux faire. »