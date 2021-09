Frank Grillo dit que la purge 6 est en train de se produire et qu’il y est

À un moment donné, on pensait que The Forever Purge serait le dernier volet de la franchise d’horreur dystopique. Ce n’est pourtant plus le cas. Non seulement un sixième film Purge est évidemment en préparation, mais Frank Grillo – qui a joué dans The Purge: Anarchy et The Purge: Election Year – reviendra au premier plan.

Du moins, c’est ce que dit Grillo. Dans une interview avec The Playlist, l’acteur qui est également apparu dans Captain America: Civil War, a déclaré qu’un autre film de Purge était en route et qu’il était centré sur son personnage, Leo Barnes.

« Engagé ! Nous nous sommes engagés à le faire – Purge 6 avec [James DeMonaco] la mise en scène”, a-t-il déclaré. “C’est basé sur le personnage de Leo Barnes. Je suis surexcité. Il va m’envoyer le script. Il vient de le terminer. Alors, oui, je suis vraiment excité à ce sujet. J’adore faire les films Purge.”

Il reste à voir ce qui s’est passé avec son personnage depuis l’année électorale. À la fin de ce film, le sénateur qu’il protégeait avait été élu président des États-Unis et avait mis fin à la purge annuelle. Cependant, au moment où The Forever Purge a eu lieu, elle avait été démis de ses fonctions et la Purge a été rétablie. Il semble logique de penser que le prochain film retrouvera Leo après les événements du film le plus récent, dans lequel une grande partie des États-Unis avait décidé de purger toute l’année sans règles. Cependant, aucun détail de l’histoire n’a été révélé à ce stade.

Si vous n’avez pas encore vu The Forever Purge, le film est maintenant disponible en Blu-ray et en version numérique.