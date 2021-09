Frank Hannon de Tesla “a attendu trop longtemps” pour se faire vacciner contre Covid 19: “Ce S ** T n’est pas une blague”

TESLA guitariste Frank Hannon dit qu’il a fait “une grosse erreur” en attendant trop longtemps pour se faire vacciner contre COVID-19.

Il y a un mois, TESLA a annoncé qu’il reportait quelques spectacles après Hannon testé positif au COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. À l’époque, Hannon a écrit dans un article sur les réseaux sociaux qu’il n’avait “pas pu bouger de toute la semaine” et a révélé qu’il s’était réveillé avec une fièvre de 102 degrés et qu’il pouvait “à peine respirer” le jour où TESLA devait partir en tournée.

Maintenant, dans une nouvelle interview avec Ultimate Classic Rock, Hannon s’est ouvert sur sa bataille contre le COVID-19, en disant: “J’ai attendu trop longtemps pour obtenir le vaccin. Je vais être honnête, j’ai écouté trop d’opinions qui n’étaient pas qualifiées. C’est une grosse erreur qui se produit dans le monde aujourd’hui. J’en ai payé le prix. J’ai fini par l’avoir trop tard, trop près de la tournée quand nous devions partir et je suis tombé malade.

Hannon a ensuite exhorté les autres à prendre le coronavirus au sérieux et à se faire vacciner.

“[My wife and I are] complètement vacciné maintenant et c’est réel, mec. Cette merde n’est pas une blague”, a-t-il dit. “Nous venons de perdre trois autres amis. Tu sais, tu vas y arriver ou pas. C’est une très mauvaise chose que nous ayons besoin de nous rassembler et de faire tuer cette chose.”

TESLA a joué les deux premiers spectacles de sa tournée d’été 2021 – le 5 août à Grants Pass, Oregon et le 6 août à Grand Ronde, Oregon – sans Franc. Le remplacer était Howie Simon (JEFF SCOTT SOTO, GRAHAM BONNET, STRIPE), qui remplaçait auparavant Hannon en septembre 2018.

TESLA retournera sur la route le 16 septembre à Roanoke, en Virginie.

À la fin du mois dernier, TESLA a sorti le clip officiel de son tout nouveau single, “Acier Bleu Froid”. Le clip a été réalisé par Brandon Gullion et produit par Hannon.

TESLAle dernier album de, “Choc”, est sorti en mars 2019 via UMe. La suite de 2014 “Simplicité” a été produit par DEF LEPPARD guitariste Phil Collen.

