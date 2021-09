Frank Hannon de Tesla a traversé «un mois d’enfer» après avoir contracté Covid 19

TESLA guitariste Frank Hannon dit qu’il a traversé “un mois d’enfer” après avoir contracté COVID-19.

Il y a un mois, TESLA a annoncé qu’il reportait quelques spectacles après Hannon testé positif au COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. À l’époque, Hannon a écrit dans un article sur les réseaux sociaux qu’il n’avait “pas pu bouger toute la semaine” et a révélé qu’il s’était réveillé avec une fièvre de 102 degrés et qu’il pouvait “à peine respirer” le jour où TESLA devait partir en tournée.

Maintenant, dans une nouvelle interview avec Fusion de Détroit WRIF station de radio, Hannon s’est ouvert sur sa bataille COVID-19, en disant (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Ça a donné un coup de pied TESLAc’est plutôt bon, nous tous. Moi, je me suis fait vacciner, mais c’était un peu trop tard. Je ne voulais pas me faire vacciner et j’ai trop tardé. Je me suis fait vacciner et environ une semaine plus tard, j’ai joué un concert et j’ai attrapé COVID et je l’ai amené au groupe par accident. Et tout le monde est tombé malade. Ça m’a assommé pendant un mois, mec. Ce fut un mois d’enfer, incapable de respirer et souffrant beaucoup.”

Il a poursuivi: “Les gens le rejettent comme étant ‘Oh, ce n’est qu’une grippe’ ou ‘C’est un rhume’ ou autre chose, mais je viens de perdre trois autres amis – des gens de l’industrie qui en sont morts. Donc c’est une chose très sérieuse. Et je ne la prends plus à la légère, c’est sûr.”

TESLA a joué les deux premiers spectacles de sa tournée d’été 2021 – le 5 août à Grants Pass, Oregon et le 6 août à Grand Ronde, Oregon – sans Franc. Le remplacer était Howie Simon (JEFF SCOTT SOTO, GRAHAM BONNET, STRIPE), qui remplaçait auparavant Hannon en septembre 2018.

TESLA retournera sur la route le 16 septembre à Roanoke, en Virginie.

“Moi-même, je n’ai même pas fait une émission [of the summer run], ” Franc Raconté WRIF. “Le matin où nous partions en tournée, j’ai eu une fièvre de 102. J’ai donc appelé un de mes amis qui joue de la guitare, et il m’a remplacé. Ils ont fait une autre apparition dans l’Oregon, et ils sont tombés malades Alors on a mis le kibosh TESLA tout de suite.

“Notre premier spectacle [back] arrive ici la semaine prochaine », a-t-il ajouté. « Nous avons dû annuler toute la course du mois d’août. COVID a été un botteur de cul pendant un mois pour nous. Nous allons commencer ici le 15 septembre et continuer jusqu’en décembre. Nous avons même un spectacle au Mexique. Alors on va se balancer maintenant. Nous avons maintenant une nouvelle façon de le gérer. Nous sommes encore plus excités et affamés maintenant que nous ne l’aurions été à l’époque. Donc, nous l’attendons avec impatience.”

À la fin du mois dernier, TESLA a sorti le clip officiel de son tout nouveau single, “Acier Bleu Froid”. Le clip a été réalisé par Brandon Gullion et produit par Hannon.

TESLAle dernier album de, “Choc”, est sorti en mars 2019 via UMe. La suite de 2014 “Simplicité” a été produit par DEF LEPPARD guitariste Phil Collen.



