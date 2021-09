Frank Hannon de Tesla admet qu’il s’était « trompé » à propos du vaccin Covid 19 : j’ai traversé « un mois d’enfer »

TESLA guitariste Frank Hannon dit que lui et ses camarades de groupe ont traversé “l’enfer COVID” après avoir été infectés par le coronavirus.

Il y a plus d’un mois, TESLA a annoncé qu’il reportait quelques spectacles après Hannon testé positif au COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. À l’époque, Hannon a écrit dans un article sur les réseaux sociaux qu’il n’avait “pas pu bouger toute la semaine” et a révélé qu’il s’était réveillé avec une fièvre de 102 degrés et qu’il pouvait “à peine respirer” le jour où TESLA devait partir en tournée.

Maintenant, dans une nouvelle interview avec Marci plus sage du 95,5 KLOS station de radio, Hannon s’est ouvert sur sa bataille COVID-19, en disant (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous avons traversé l’enfer COVID, et heureusement aucun de nous n’en est mort. Je viens de perdre un autre ami qui est mort de COVID. C’est une vraie chose, mec. Les gens qui sont anti-vaxxers et tout ça – j’étais sur le du mauvais côté de cette clôture, en écoutant toutes les bêtises, mais nous l’avons traversée et nous y avons survécu.

« Nos amis de STYX et nos amis de ces groupes qui ont tourné avec succès, ils nous ont donné des conseils que nous suivons [while we are on the road now],” il a continué.

“Autant vous détestez porter un masque, autant vous devez le faire quand vous êtes proche des gens. Et donc nous le faisons. Nous sommes tous vaccinés maintenant. Et nous faisons attention mais nous sommes essayer de vivre nos vies aussi.”

Hannon a également expliqué sa bataille contre COVID-19, en disant: “Je veux le décrire, parce que j’ai reçu des critiques d’un clown sur Internet, en disant:” Tout ce que vous aviez, c’était la grippe. Tout ce que c’est c’est la grippe. Arrêtez de faire un gros problème à ce sujet. Et c’est la plus grosse cruche. Je te le dis, mec, ça a été un mois d’enfer. C’était dur.

“Cela affecte tout le monde différemment”, a-t-il poursuivi. “Comme je l’ai dit, malheureusement, beaucoup de gens en meurent. Mais pour moi, c’était comme une gueule de bois d’un mois. Imaginez-vous en train de boire toute la tequila et le whisky et de fumer un paquet de Pall Mall non-filtres pendant trois jours – imaginez cela – puis se réveiller en a eu la gueule pendant un mois. C’est ce que j’ai ressenti.”

Plus tôt dans le mois, Hannon Raconté Fusion de Détroit WRIF radio qu’il s’est « fait vacciner » avant de prendre la route avec TESLA, mais a admis “c’était un peu trop tard. Je ne voulais pas me faire vacciner, et je l’ai retardé trop longtemps. Je me suis fait vacciner et environ une semaine plus tard, j’ai joué un concert et j’ai attrapé COVID et je l’ai amené au groupe par accident . Et tout le monde est tombé malade. Ça m’a assommé pendant un mois, mec. C’était un mois d’enfer, sans pouvoir respirer et avec beaucoup de douleur. “

Il a poursuivi: “Les gens le rejettent comme étant” Oh, ce n’est qu’une grippe “ou” C’est un rhume “ou autre chose, mais je viens de perdre trois autres amis – des gens de l’industrie qui en sont morts. C’est donc une chose très sérieuse. Et je ne la prends plus à la légère, c’est sûr.”

TESLA a joué les deux premiers spectacles de sa tournée d’été 2021 – le 5 août à Grants Pass, Oregon et le 6 août à Grand Ronde, Oregon – sans Franc. Le remplacer était Howie Simon (JEFF SCOTT SOTO, GRAHAM BONNET, STRIPE), qui remplaçait auparavant Hannon en septembre 2018.

TESLA est retourné sur la route le 16 septembre à Roanoke, en Virginie.

“Moi-même, je n’ai même pas fait une émission [of the summer run], ” Franc Raconté WRIF. “Le matin où nous partions en tournée, j’ai eu une fièvre de 102. J’ai donc appelé un de mes amis qui joue de la guitare, et il m’a remplacé. Ils ont fait une autre apparition dans l’Oregon, et ils sont tombés malades Alors on a mis le kibosh TESLA tout de suite.”

À la fin du mois dernier, TESLA a sorti le clip officiel de son tout nouveau single, “Acier Bleu Froid”. Le clip a été réalisé par Brandon Gullion et produit par Hannon.

TESLAle dernier album de, “Choc”, est sorti en mars 2019 via UMe. La suite de 2014 “Simplicité” a été produit par DEF LEPPARD guitariste Phil Collen.