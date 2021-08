Frank Hannon de Tesla confirme le diagnostic de Covid 19 : « Je n’ai pas pu bouger toute la semaine dans la douleur »

TESLA guitariste Frank Hannon a confirmé qu’il avait récemment été testé positif au COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Hannon reconnu publiquement son diagnostic le jour même où TESLA a annoncé qu’il reportait ses prochains spectacles en raison des membres de la tournée contractant COVID-19.

Comme BLABBERMOUTH.NET signalé hier, TESLA a joué les deux premiers spectacles de sa tournée d’été 2021 – le 5 août à Grants Pass, Oregon et le 6 août à Grand Ronde, Oregon – sans Franc. Le remplacer était Howie Simon (JEFF SCOTT SOTO, GRAHAM BONNET, STRIPE), qui remplaçait auparavant Hannon en septembre 2018.

Plus tôt aujourd’hui, Hannon a publié la déclaration suivante via ses réseaux sociaux : « Je veux remercier mon ami Howie Simon d’être intervenu pour nous aider.

“Veuillez accepter mes excuses pour n’avoir rien dit plus tôt, mais je n’ai pas pu bouger toute la semaine dans la douleur. Le jour du départ du bus, je me suis réveillé avec une fièvre de 102, des tremblements et j’avais du mal à respirer. Alors je suis resté à la maison J’ai été incapable de bouger ou de fonctionner à peine depuis. Testé positif pour Covid. (oui j’ai eu le vax, je pensais que c’était peut-être un side efx). Howie a fait les 2 spectacles de l’Oregon pour moi, et les gars reportent d’autres dates jusqu’à ce que nous soyons tous éclaircis et en sécurité ..

“Je vous aime tous LET’S GET REAL @howiesimon @teslaband”.

Bassiste ajouté Brian Blé dans un article séparé sur son Instagram: “Bonjour les gens, il est évident que certains d’entre nous sont tombés avec Covid s’il vous plaît envoyez de bonnes vibrations à mes frères de l’équipe et au groupe, nous reviendrons là-bas quand tout le monde sera à nouveau en bonne santé …… et pour mémoire, ce n’est pas le cas amusement”.

TESLA sortira un tout nouveau single, “Acier Bleu Froid”, le 27 août. Dans une interview avec Rob Rush Radio, Hannon a décrit le morceau, qu’il a co-écrit avec le chanteur Jeff Keith, comme “une nouvelle chanson rock’n’roll au son très réel. Elle est influencée par [late LYNYRD SKYNYRD singer] Ronnie Van Zant.”

En juin 2020, les membres de TESLA se sont réunis – virtuellement – pour brouiller une version en quarantaine de “Breaking’ Free” dans le cadre de leur série en ligne “De la maison à la maison”.

L’enregistrement original de “Breaking’ Free” Est apparu sur TESLAl’album de 2008 “Pour toujours plus”.

TESLA a passé la majeure partie de 2019 en tournée pour soutenir son dernier album, “Choc”, qui a été publié en mars 2019 via UMe. La suite de 2014 “Simplicité” a été produit par DEF LEPPARD guitariste Phil Collen.