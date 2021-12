Frank Hannon de Tesla dit que les paroles du nouveau single ‘Cold Blue Steel’ ont été mal interprétées

TESLA guitariste Frank Hannon a récemment parlé à Let’s Rock du dernier single du groupe, « Acier Bleu Froid ». Un clip de la chanson est sorti en août, réalisé par Brandon Gullion et produit par Hannon.

Concernant l’inspiration pour le morceau, Franc dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « C’est un exemple de [late LYNYRD SKYNYRD singer] Ronnie Van Zant étant notre influence dans une manière de raconter une histoire. Quand tu écoutes « Spécial samedi soir », vous pouvez imaginer l’histoire.

« Alors Jeff [Keith, TESLA singer] était vraiment excité à propos de cette chanson. Un jour, il est venu chez moi il y a quelques mois et nous allions travailler sur de la musique et il écoutait ce morceau. Et c’est là que ça a commencé. »

Hannon a poursuivi en disant que les paroles de « Acier Bleu Froid » ont été partiellement mal interprétés par certains fans.

« Nous avons reçu beaucoup de critiques de la part de personnes qui n’entendent que quelques couplets de la chanson, pensant qu’il s’agit de contrôle des armes à feu », a-t-il déclaré. « Et d’une certaine manière, mais, vraiment, c’est tellement plus profond que ça, les paroles. Nous essayons certainement de ne pas prendre parti et d’être politique, mais nous voulons chanter une situation. Quelque chose comme ce que nous avons fait avec « Cowboy des temps modernes » dans les années 80 ; nous avons chanté sur les terres étrangères et les revendications terroristes et « bang bang, shoot ’em up » et comment cette attitude se produisait encore dans le monde à cette époque, étant un tireur, une situation de cow-boy, mais nous ne pointons pas du doigt. Et c’est la même chose avec cette chanson, mais certaines personnes n’en entendent que des parties et nous en disent quelque chose. Mais si vous écoutez les paroles, cela pose une question : « Qu’est-ce qu’il y a à blâmer ? Soyons réalistes. Et la chanson parle vraiment des gens que vous leur donnez un pouce, ils prennent un kilomètre – que ce soit un politicien, que ce soit un escroc, que ce soit un policier. Et nous soutenons notre police. »

Il a ajouté: « Il y a de mauvaises intentions dans toutes les parties de la vie, et c’est vraiment le sujet de la chanson – il suffit d’observer et de poser la question: » Qu’est-ce qu’il y a à blâmer? Il ne s’agit pas d' »emporter des armes à feu » ou de tout ce genre de merde. Ronnie Van Zant. Cette dernière parole de la chanson, ‘Just like Ronnie a dit : » Jetons-les au fond de la mer « , c’est là que la chanson a commencé pour s’amuser. Et puis nous l’avons pris et avons essayé de le rendre un peu plus sérieux. »

On lui a demandé si l’arrivée de « Acier Bleu Froid » signifie qu’il y a un nouveau TESLA album en préparation, Hannon a répondu: « Ouais, ça finira sur un album, mais nous allons juste faire une chanson à la fois. Au lieu d’essayer de fourrer pour un test… Faire un album est presque comme un test – vous avez un date limite et il y a toute cette pression et vous devez essayer de le finir avant une certaine date. chanson quand nous la ressentons et nous nous amusons avec elle. Et puis quand nous en avons un groupe, nous la mettrons ensemble sous forme de collection sur un album. «

En août, TESLA reporté plusieurs spectacles en raison de membres de la tournée — y compris Hannon – contracter COVID-19. Hannon a publié plus tard une déclaration disant qu’il n’avait « pas pu bouger toute la semaine » et a révélé qu’il s’était réveillé avec une fièvre de 102 degrés et pouvait « à peine respirer » le jour où TESLA devait partir en tournée.

TESLA a joué les deux premiers spectacles de sa tournée d’été 2021 – le 5 août à Grants Pass, Oregon et le 6 août à Grand Ronde, Oregon – sans Franc. Le remplacer était Howie Simon (JEFF SCOTT SOTO, GRAHAM BONNET, STRIPER), qui remplaçait auparavant Hannon en septembre 2018.



