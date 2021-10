Frank Hannon de Tesla travaille sur un livre

Dans une nouvelle interview avec Rockin’ Metal Revival, TESLA guitariste Frank Hannon On lui a demandé s’il avait pensé à l’idée d’écrire un livre. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Oui, j’ai un concept pour un livre sur lequel j’ai travaillé dans ma tête. Et le titre provisoire de celui-ci est « Cowboy des temps modernes ». Parce que je fais beaucoup d’activités équestres et que je travaille avec beaucoup de gens dans une culture différente – la vraie culture authentique des cow-boys au Texas.

« Que vous soyez musicien ou cow-boy ou quoi que vous soyez dans la vie, il y a une mentalité qui va de pair avec le fait de rester fort et de se battre dans l’adversité, et c’est vraiment le vrai sens d’un cow-boy », a-t-il expliqué. « Donc j’ai en quelque sorte ce concept en tête du livre que je veux écrire. »

Hannon a également dit qu’il n’avait pas encore vérifié « Fils d’un laitier : ma vie de fou avec Tesla », l’autobiographie récemment publiée de son TESLA compagnon de groupe, bassiste Brian Blé.

« Tout le monde me demande : ‘Avez-vous lu son livre ? Avez-vous lu son livre ?' » Franc mentionné. « Et je n’ai pas lu son livre. Tu sais pourquoi ? Parce que je l’ai vécu avec lui, mec. Lui et moi retournons ensemble au lycée de Junon. »

En août, TESLA reporté plusieurs spectacles en raison de membres de la tournée – y compris Hannon – contracter COVID-19. Hannon a publié plus tard une déclaration disant qu’il n’avait « pas pu bouger toute la semaine » et a révélé qu’il s’était réveillé avec une fièvre de 102 degrés et qu’il pouvait « à peine respirer » le jour où TESLA devait partir en tournée.

TESLA a joué les deux premiers spectacles de sa tournée d’été 2021 – le 5 août à Grants Pass, Oregon et le 6 août à Grand Ronde, Oregon – sans Franc. Le remplacer était Simon (JEFF SCOTT SOTO, GRAHAM BONNET, STRIPE), qui remplaçait auparavant Hannon en septembre 2018.

Fin août, TESLA a sorti le clip officiel de son tout nouveau single, « Acier Bleu Froid ». Le clip a été réalisé par Brandon Gullion et produit par Hannon.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).