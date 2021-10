Frank Lampard a soutenu le remplacement de Steve Bruce à Newcastle par l’ancienne star de Chelsea, Olivier Giroud, qui a déclaré que le travail était « une bonne option pour montrer sa qualité »

Frank Lampard a été soutenu pour le poste de Newcastle par l’un de ses anciens joueurs de Chelsea alors que les rumeurs continuent de le lier à ce poste.

Steve Bruce est toujours en charge de la nouvelle équipe de Premier League, mais il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que leurs nouveaux propriétaires veuillent faire appel à leur propre manager.

Bruce se bat pour garder son emploi à Newcastle

La semaine dernière, un groupe basé en Arabie saoudite a finalisé son rachat de Newcastle de 305 millions de livres sterling pour mettre fin au règne de 14 ans de Mike Ashley.

Des rumeurs ont rapidement circulé sur qui remplacerait Bruce maintenant que les nouveaux propriétaires sont à la porte.

Parmi ceux qui sont liés se trouvent l’ancien patron de Derby et Chelsea, Lampard, qui est au chômage depuis sa suppression par les Blues en janvier.

Olivier Giroud était dirigé par Lampard à Stamford Bridge et a déclaré à talkSPORT que St James ‘Park serait une bonne option pour lui.

Lampard pourrait être de retour dans une pirogue de Premier League très bientôt

Rejoindre Laura Woods et Ally McCoist sur le talkSPORT Petit déjeuner, le vainqueur de la Coupe du monde a déclaré : « Je lui ai parlé un peu l’année dernière.

«Je pense qu’il attend avec impatience un bon défi pour revenir en tant que manager. C’est définitivement une bonne option pour lui.

« Je pense que Newcastle est une grande équipe dans le Prem et c’est un bon défi pour lui de rebondir et de montrer sa qualité. »

Giroud a été entraîné par Lampard à Chelsea

Lampard a mené Derby à la finale des barrages du championnat et l’ancien gardien de Newcastle Shay Given y a travaillé avec lui.

L’ex-star des Magpies et international de la République d’Irlande a donné son avis sur la situation de Bruce.

« Je pense que les gens devraient comprendre que Steve Bruce est toujours le manager, en particulier venant moi-même d’une expérience d’entraîneur et vous découvrez que les gens parlent de votre travail alors que vous êtes toujours en poste », a-t-il déclaré à talkSPORT.

«Je sais qu’il est un peu sur la glace, car les nouveaux propriétaires veulent une nouvelle équipe de direction, c’est donc difficile pour Steve Bruce.

« Probablement plus tôt que tard, ils feront une sorte d’annonce sur Steve Bruce ou quelqu’un d’autre.

Bruce ne sera peut-être pas en pirogue ce week-end

« Il y aura beaucoup de gens intéressés par le travail. Je sais que Frank est au chômage depuis un certain temps et je suis sûr qu’il aimerait s’impliquer en Premier League.

Given a été amené à Man City peu de temps après sa prise de contrôle, il comprend donc exactement ce que les joueurs vivront à Newcastle.

Il a dit que certains pourraient regarder par-dessus leur épaule pour savoir quels joueurs ils pourraient amener.

Given a ajouté: «C’était plus excitant du point de vue du joueur. En ce qui concerne les gardiens de but à Manchester City, il y avait Joe Hart et Kasper Schmeichel et ils n’étaient probablement pas très heureux de me voir arriver.

L’ancienne star de Newcastle Shay Given a travaillé dans le comté de Derby en tant qu’entraîneur des gardiens de but sous Frank Lampard

« Cela fait partie intégrante du fait d’être dans un club et Newcastle a de nouveaux propriétaires avec un investissement énorme.

«Tous les joueurs de Newcastle regarderont à moitié par-dessus leurs épaules en pensant qui va entrer à ma place et vais-je être assez bon pour garder ma position et rester au club.

« C’est aussi un bon moment pour être à Newcastle. Les joueurs penseront qu’ils veulent faire partie de ce voyage.

