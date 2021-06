Frank Lampard choisit trois joueurs anglais pour des éloges particuliers après la victoire de l’Euro 2020 contre la République tchèque

Jack Grealish a aidé le but gagnant de Raheem Sterling pour l’Angleterre contre la République tchèque (Photo: .)

Frank Lampard a salué les performances de Bukayo Saka, Jack Grealish et Luke Shaw après que l’Angleterre ait battu la République tchèque pour se qualifier pour les 16 derniers de l’Euro 2020 en tant que vainqueurs du Groupe D.

Les Three Lions s’étaient déjà qualifiés grâce à leurs résultats dans les groupes B et C 24 heures plus tôt et la tête de Raheem Sterling en première mi-temps a assuré que les hommes de Gareth Southgate joueraient à domicile au prochain tour.

Il y avait une clameur pour que Grealish commence avant l’affrontement et le capitaine d’Aston Villa a saisi son opportunité à deux mains, fournissant une aide exquise pour le but vainqueur de l’Angleterre et se liant brillamment avec Harry Kane, Sterling et Bukayo Saka tout au long de son apparition de 68 minutes. .

Il y a eu une certaine surprise lorsque Saka a été choisi dans le onze de départ devant Jadon Sancho, mais le jeune d’Arsenal a prouvé que ses sceptiques avaient tort et est reparti de Wembley avec le prix de “Star of the Match”.



Saka a été nommé homme du match à Wembley (Photo: .)

Analysant la victoire de l’Angleterre dans le studio BBC Sport, Lampard a déclaré qu’il était heureux de voir l’équipe de Southgate jouer une marque de football plus «excitante» à la suite de l’impasse sans but de vendredi dernier avec l’Écosse.

“L’Écosse était le principal pays où nous nous sommes tous assis et avons dit:” Nous n’aimons pas ça “, et je suis sûr que Gareth aurait abordé beaucoup de choses hier”, a déclaré l’ancien milieu de terrain de l’Angleterre et de Chelsea.

“J’ai senti que nous avions accéléré la vitesse du jeu, dans cette première mi-temps, bien plus que nous ne l’avons fait jusqu’à présent dans ce tournoi avec Saka tournant pour le premier but et les dépassant et cassant la ligne.

« Grealish fera toujours ça et nous avons juste eu plus de vitesse. Nous pénétrions avec Luke Shaw qui arrivait aussi, donc c’était plus excitant.

“Essayer d’avoir des périodes prolongées dans la moitié de terrain adverse et peut-être être un peu meilleur avec le ballon est quelque chose que nous devons examiner.”



Lampard est convaincu que Mount participera aux 16 derniers matchs de l’Angleterre (Photo: .)

Il y a des craintes que Mason Mount et Ben Chilwell soient contraints de manquer les 16 derniers matchs de l’Angleterre, le couple devant s’isoler après être entré en contact avec l’Écossais Billy Gilmour – qui depuis a été testé positif pour Covid-19.

Mais Lampard a déclaré qu’il “ne serait pas surpris” si Southgate commence Mount même s’il ne peut s’entraîner que tout seul dans la préparation du match.

«Sa condition physique est incontestable. Comment il se comportera, je ne sais pas quelle est la nature pratique de cela – s’il peut sortir et s’entraîner », a ajouté l’ancien manager de Chelsea.

«Mais s’il peut s’entraîner seul et se maintenir à un niveau élevé, je pense que nous avons vu Gareth compter sur lui.

“Avec le niveau de jeu que nous allons avoir où nous devrons être bons sur et en dehors du ballon, Mason est un ensemble très complet.

«Je sens juste que s’il peut s’entraîner lundi soir et le mettre en forme, je pense que Mason est si intelligent.

“Il est si intelligent que je pense qu’une partie du plan de match avant le match, vous pouvez le laisser tomber à Mason lors des réunions et il ramasse les choses donc je ne serais pas surpris s’il comptait sur lui quoi que ce soit.”

