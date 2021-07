Frank Lampard critique le penalty de Marcus Rashford après la défaite de l’Angleterre en fusillade à l’Euro 2020

Marcus Rashford a raté le premier tir au but de l’Angleterre lors de sa défaite aux tirs au but (.)

Frank Lampard pense que Marcus Rashford s’est rendu la tâche plus difficile avec sa technique de penalty lors de la défaite de l’Angleterre contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020.

Les Three Lions ont pris un bon départ à Wembley avec le premier match de Luke Shaw, mais l’Italie a réussi à imposer des prolongations et des pénalités avec l’égalisation de Leonardo Bonucci en seconde période.

Rashford a été le premier joueur anglais à rater son penalty en envoyant Gianluigi Donnarumma dans le mauvais sens, mais l’effort de l’attaquant de Manchester United a touché le poteau.

Jadon Sancho a également raté son tir au but, tandis que le penalty décisif de Bukayo Saka a été sauvé par Donnarumma pour remettre le trophée à l’Italie.

Et l’ancien milieu de terrain de Chelsea et de l’Angleterre Lampard pense que la technique de pénalité du bégaiement de Rashford est difficile à réaliser dans une situation de haute pression.

« Je n’ai jamais tiré de penalty avec ce style. Je considère toujours qu’il y a une pénalité [style] pour moi et de nombreux preneurs les prennent très bien », a déclaré Lampard à la BBC.



L’effort de Marcus Rashford a touché le poteau (UEFA via .)

‘Mais sur le terrain d’entraînement à huis clos, qui traînent et attendent [which Rashford used] est beaucoup plus facile.

“Avec la pression de ce que ce jeu apporte, c’est plus difficile.”

‘Lampard a également rejeté les suggestions selon lesquelles Raheem Sterling aurait dû prendre une pénalité.

“Je ne suis pas sûr que Raheem soit un tireur de penalty dans l’âme”, a déclaré Lampard. «Et je pense que vous devez autant vous féliciter de dire:« Je ne le ressens pas », pour une raison quelconque.

“Vous ne pouvez pas trop analyser cela maintenant, c’est un moment horrible.”



Le penalty de Jadon Sancho a été sauvé par Gianluigi Donnarumma (. via .)

Parlant du penalty de Rashford, l’ancien attaquant anglais Alan Shearer a déclaré: “Vous pouvez voir son [Rashford’s] les yeux ne sont pas du tout sur le ballon, il regarde le gardien. Il voit que [Donnarumma goes the other way] et il l’érafle juste trop, il le tire trop malheureusement.

«Vous ne pouvez jamais, jamais critiquer qui que ce soit pour avoir été assez courageux pour avancer dans cette situation désespérée et horrible, car c’est ce que c’est.

« Pour que les jeunes disent : « oui, je vais continuer et prendre un penalty », vous devez leur en attribuer le mérite.



Bukayo Saka a raté le penalty crucial de l’Angleterre (.)

«Mais ce sera une période difficile pour eux car mentalement, ce sera difficile à partir de maintenant. Mais ils ont le temps pour eux et ils s’en remettront.

Pendant ce temps, l’ancien défenseur de l’Angleterre et de Manchester United, Rio Ferdinand, n’était pas d’accord avec l’évaluation par Lampard du penalty de Rashford.

“Vous pouvez manquer dans n’importe quel style”, a déclaré Ferdinand.

‘Saka n’a pas traîné, il s’y est mis rapidement. Il est difficile. Jorginho a fait la même chose, ce remaniement, mais il a juste la chance que son gardien se soit intensifié et ait fait un gros arrêt à la fin.

« Il faut être courageux. J’ai vu des joueurs chevronnés avec des centaines de matchs à leur actif se détourner d’un penalty.’

