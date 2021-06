Frank Lampard fait l’éloge du milieu de terrain de Chelsea Billy Gilmour après le match nul de l’Écosse contre l’Angleterre

Billy Gilmour a été nommé homme du match lors du match nul entre l’Écosse et l’Angleterre à l’Euro 2020 (UEFA via .)

Frank Lampard a félicité Billy Gilmour pour sa performance lors du match nul et vierge de l’Écosse contre l’Angleterre à l’Euro 2020 vendredi soir.

Le milieu de terrain de Chelsea a obtenu son premier départ senior pour l’Écosse et a livré un match d’homme du match à Wembley pour aider son équipe à faire match nul dans le groupe D.

Lampard a offert à Gilmour ses débuts en équipe première à Chelsea en 2019, tandis que le joueur de 20 ans a également connu une fin de saison impressionnante sous Thomas Tuchel à Stamford Bridge.

Et suite à sa dernière performance au cœur du milieu de terrain écossais, Lampard a rendu hommage à son ancien joueur après l’impasse à Wembley.

Dans sa réponse à un article faisant l’éloge de Gilmour sur Instagram, Lampard a répondu: “Top top player”.

Jose Mourinho, a également salué Gilmour pour son impact contre l’Angleterre.

“Le gamin Gilmour était la différence”, a déclaré l’ancien manager de Chelsea à talkSPORT.

“Il montrait toujours, il voulait le ballon sous la pression.”



Billy Gilmour impressionné au cœur du milieu de terrain écossais à Wembley (Action Plus/Shutterstock)

S’exprimant après le match, le manager écossais Steve Clarke a félicité Gilmour pour sa performance.

«Je ne pense pas qu’il y ait de risque quand vous avez quelqu’un du talent de Billy Gilmour. Lorsque vous le mettez sur le terrain, vous vous attendez à ce qu’il fasse ce qu’il a fait », a déclaré Clarke.

«Il a tenu le ballon pour nous et nous a permis de jouer au milieu de terrain. Je ne pensais pas que c’était un risque pour l’équilibre du reste de l’équipe.

“Nous étions prêts à soutenir Billy dans son rôle et je pense que nous l’avons fait.



Frank Lampard a fait l’éloge de Billy Gilmour après sa prestation contre l’Angleterre (Instagram)



Frank Lampard a fait ses débuts professionnels à Billy Gilmour à Chelsea (.)

« Tout le monde a fait l’éloge de Billy, mais nous devons examiner les performances de l’équipe. Il y a beaucoup de bonnes personnes autour et qui ont soutenu Billy.

«C’était génial de le voir passer 70 minutes impaires lors de son premier départ.

« J’ai dit l’année dernière que Billy serait une grande partie de l’avenir de l’Écosse.

“Nous essaierons de prendre soin de lui et de nous assurer qu’il est un grand joueur à l’avenir.”

