Aussi douloureux que cela ait été, limoger la légende de Chelsea Frank Lampard en tant que manager a prouvé le bon choix du club, admet l’ancien défenseur Jason Cundy.

Et l’animateur de talkSPORT a révélé son admiration pour le nouveau manager Thomas Tuchel et son incroyable impact depuis sa nomination, après que l’Allemand ait conduit les Bleus en quarts de finale de la Ligue des champions.

. Tuchel a mérité des éloges pour avoir à nouveau transformé Chelsea en force après seulement 13 matchs en charge

Les buts de Hakim Ziyech et Emerson Palmieri ont aidé Chelsea à dépasser l’Atletico Madrid à Stamford Bridge, remportant leur dernier match nul 3-0 au total pour passer aux huit derniers pour la première fois en huit ans.

Alors que Lampard mérite le mérite d’avoir permis aux Blues de franchir les phases de groupes sans perdre un match, la différence que Tuchel a faite en peu de temps depuis le remplacement du grand Chelsea dans l’abri a été indéniable.

L’ancien manager du Paris Saint-Germain a supervisé 13 matches sans défaite, gardant 11 feuilles blanches, et n’a eu besoin que de 51 jours à la barre de Stamford Bridge pour se qualifier pour les quarts de Ligue des champions – un exploit qui avait été réalisé pour la dernière fois par les Bleus en 2014. .

Et tandis que Cundy admet que c’était déchirant de voir Lampard limogé, il admet qu’il est clair de voir maintenant que c’était évidemment le bon choix.

« Je pensais qu’il était trop tôt pour donner le sac à Frank », a déclaré l’hôte du Sports Bar mercredi soir.

. – . Les fans de Chelsea ont été dévastés par le limogeage de Lampard …

. Mais les Bleus ont regardé une équipe bien améliorée sous Tuchel

«Aussi difficile que cela ait été à supporter et autant que nous aurions tous aimé voir Frank toujours là et le club donner plus de temps à Frank…

«Je pense que si vous parliez à Frank en privé, il verrait comment les choses se passaient…

«Il y a eu des moments cette saison, comme entrer en décembre en tête du groupe en Ligue des champions et en tête du classement en Premier League et c’était super, tout était rose.

«Mais il y a eu des matchs où je n’étais pas aussi convaincu de nous, puis quand les choses allaient mal, ils sont passés de mal à pourri.

«Je ressentais pour Frank, je voulais qu’il réussisse autant que tout le monde, mais il devenait évident qu’il devenait de plus en plus difficile de faire demi-tour, les performances… nous puions parfois.

«Ensuite, vous regardez ce que Thomas Tuchel a fait maintenant, il est venu et il a fait de nous, en ce moment, l’une des équipes les plus redoutées du pays et d’Europe!»

Jason Cundy dit qu’il est « remarquable » de voir à quel point Thomas Tuchel a amélioré Chelsea en si peu de temps et souligne à quel point Frank Lampard n’obtenait pas une mélodie des joueurs.

L’ancien défenseur des Blues, Mario Melchiot, a également fait l’éloge de Tuchel après la victoire de mercredi soir sur Atleti.

Le Néerlandais populaire a même insisté sur le fait que Chelsea avait une « bonne chance » de remporter la Coupe d’Europe cette saison, et tout dépend du travail de Tuchel pour renforcer la défense de l’équipe.

« Ils ont de bonnes chances », a déclaré le Néerlandais lors du talkSPORT Breakfast de jeudi.

«La façon dont ils jouent, la façon dont ils se mettent en place, je suis sûr que je suis sûr que c’est l’un des [trophies] Tuchel adorerait commencer par.

« C’est encore tot. Il y a tellement de concurrents dans la compétition et il faut parfois un peu de chance pour aller jusqu’en finale. Je sais que cela peut être délicat, j’y suis allé moi-même, nous ne l’avons pas gagné.

. – Contributeur Chelsea a remporté la Ligue des champions pour la dernière fois en 2012 – Tuchel peut-il mettre fin à leur attente d’être à nouveau rois d’Europe?

Lorsqu’on lui a demandé à quel point il était impressionné par leur bilan défensif sous Tuchel, il a ajouté: «Très. Si vous regardez l’équipe, [Andreas] Christensen a vraiment bien fait, [Kurt]

Zouma entre et tu as de la vitesse et de la puissance, [Antonio] Rudiger a également été formidable. Le système auquel ils jouent, il semble que tout le monde comprend exactement ce que l’on attend d’eux.

«Gagner la Ligue des champions, si vous voulez aller jusqu’au bout, vous avez besoin de toute l’équipe car c’est très difficile. Ce n’est pas une tâche facile. Comment allez-vous garder tout le monde heureux?

«Zouma nous a donné une excellente réponse hier soir. Il n’a pas joué, mais quand il le fait, il veut gagner cette position. Ziyech, vous avez pu voir ce qu’il a fait en marquant le but.