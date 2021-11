Frank Lampard ne se présente plus pour Norwich City Job

Frank Lampard n’est plus en lice pour remplacer Daniel Farke à Norwich City après s’être retiré des pourparlers, comme l’a rapporté Sami Mokbel, du Daily Mail.

L’ancien patron de Chelsea avait eu des entretiens avec les Canaries mais leur a maintenant dit qu’il ne voulait plus être pris en compte.

Daniel Farke a été limogé la semaine dernière malgré une victoire 2-1 sur Brentford et la recherche de Norwich d’un nouveau manager se poursuit.

Frank Lampard se retire des pourparlers de Norwich City

Le travail de Norwich City n’est pas celui de Lampard

Lampard est sans travail depuis qu’il a quitté Chelsea en janvier 2021. Son équipe de Chelsea, sous la direction du nouveau patron Thomas Tuchel, a remporté la Ligue des champions quelques mois plus tard.

L’ancien milieu de terrain des Blues a connu une période positive dans le comté de Derby avant de prendre le poste à Stamford Bridge, atteignant les play-offs avec les Rams, désormais en difficulté financière, qui sont désormais dirigés par une autre ancienne star anglaise à Wayne Rooney.

Il a pris le poste de Chelsea, incapable de recruter des joueurs en raison d’une interdiction de transfert en cours, et s’est qualifié de manière impressionnante pour la Ligue des champions. Cependant, avec le talent à sa disposition et les attentes à Chelsea, il n’a pas tenu beaucoup plus longtemps la saison suivante.

Lampard voudra certainement entrer dans la gestion et faire ses preuves une fois de plus, mais ce ne sera pas avec Norwich City, 20e.

Dean Smith désormais un candidat de premier plan

Selon BBC Sport, Norwich a également eu des entretiens avec Dean Smith, qui a récemment été limogé par Aston Villa et remplacé par Steven Gerrard. Smith est en pause aux États-Unis mais aurait parlé au club au préalable.

Le rapport de Sami Mokbel dans le Daily Mail ajoute que le retrait de Lampard des pourparlers pourrait ouvrir la voie à Dean Smith pour devenir un candidat de premier plan.

Smith pourrait être un rendez-vous relativement sûr pour Norwich, qui doit sûrement être prêt à laisser une certaine latitude pour toute relégation potentielle cette saison, la saison prochaine étant la plus importante, s’ils doivent être à nouveau relégués.

Farke’s Norwich n’avait jamais semblé rester en Premier League et les Canaries doivent se concentrer sur la possibilité de rester dans l’élite.

Smith a gardé Aston Villa en place alors que cela semblait parfois improbable il y a quelques saisons, les guidant également vers la promotion avant cela.

