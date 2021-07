Frank Lampard n’est pas d’accord avec la décision du carton rouge de Jorginho après la défaite de l’Angleterre à l’Euro 2020

Les crampons de Jorginho se sont écrasés sur la cuisse de Jack Grealish (ESPN)

Frank Lampard et Alan Shearer pensent que Jorginho aurait dû être expulsé pour sa faute sur Jack Grealish lors de la défaite finale de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Italie.

Le premier but de Luke Shaw a donné à l’Angleterre un départ parfait à Wembley, mais l’égalisation de Leonardo Bonucci en seconde période a forcé le match à aller en prolongation et aux tirs au but.

Mais avant la fusillade tendue, Jorginho risquait un carton rouge suite à un défi dangereux sur Grealish.

Après avoir touché le ballon, Jorginho a suivi avec force et ses crampons ont attrapé la cuisse gauche de Grealish.

L’arbitre néerlandais Bjorn Kuipers a donné un carton jaune à Jorginho, mais Lampard pense que le milieu de terrain de Chelsea aurait été expulsé pour avoir relevé le même défi lors d’un match de Premier League.

“On dirait que cela fait suite à VAR”, a déclaré Lampard à la BBC.



Jack Grealish a souffert après le défi dangereux de Jorginho (AP)

« Il y a eu beaucoup de bonnes choses à propos de VAR, mais je suis presque sûr que la Premier League est regardée sur le moniteur et c’est un carton rouge.

«Ce n’est pas toujours facile de les clouer tout de suite. Mais je pense que c’est un carton rouge quand vous le voyez là.

L’ancien attaquant anglais Alan Shearer pense également que Jorginho aurait dû être licencié.

“C’est imprudent, cela mettait en danger la sécurité d’un adversaire”, a déclaré Shearer.

“C’était exagéré et cela aurait dû être un carton rouge.”



Jorginho a-t-il fait semblant d’être blessé pour escroquer l’arbitre Bjorn Kuipers ? (. via .)

Pendant ce temps, le milieu de terrain anglais Jordan Henderson était réticent à demander un carton rouge, mais admet que les jambes de Grealish ont été coupées à la suite du défi de Jorginho.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le tacle de Jorginho méritait un carton rouge, Henderson a déclaré à beIN Sports: “Je ne suis pas sûr, je pense qu’à l’époque, ça avait l’air mal.

Plus : Chelsea FC



« Jack a beaucoup de coupures sur les deux jambes.

«Vous ne pouvez pas vraiment regarder ça, c’est une de ces choses. Nous avons absolument tout donné, nous avons continué à pousser les prolongations mais nous n’avons pas pu trouver de vainqueur et quand il s’agit de tirs au but, c’est un peu la loterie.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();