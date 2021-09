Frank Lampard, prodige de la signature, promu à l’entraînement de la première équipe de Chelsea

in

Xavier Mbuyamba s’est rapproché de ses débuts seniors pour Chelsea cette semaine après avoir été promu à l’entraînement en équipe première par Thomas Tuchel.

Le défenseur néerlandais Mbuyamba, 19 ans, a déclaré qu’il était “vraiment béni” après avoir été invité par Tuchel à se rapprocher des stars seniors de Chelsea.

Mbuyamba a été signé pour la Blues Academy par Frank Lampard de Chelsea l’été dernier après avoir été libéré par Barcelone.

Et avec un certain nombre de stars de la première équipe en mission internationale, Mbuyamba a été invité à s’entraîner avec la première équipe à Cobham. C’est une décision qui a ravi le défenseur de 6 pieds 5 pouces.

“Un moment sur lequel je travaille depuis que j’ai rejoint cet incroyable club”, a-t-il écrit sur Instagram.

« Vraiment béni de m’entraîner avec la première équipe cette semaine. Beaucoup à apprendre et ma motivation est à un autre niveau en ce moment !

Métro rapport que Lampard « se préparait à intégrer Mbuyamba dans son équipe première » avant que l’adolescent ne se blesse grièvement peu après son arrivée à Stamford Bridge.

Mbuyamba a subi une blessure au ménisque et a dû être opéré, mais il a fait ses débuts dans l’équipe de développement du club en avril. Et maintenant, il est impatient de continuer après avoir travaillé avec les gros canons de Chelsea.

Ailleurs, Romelu Lukaku a déclaré que Chelsea avait offert deux joueurs en échange de lui à l’Inter Milan avant que les Bleus n’acceptent finalement de payer 115 millions d’euros pour re-signer l’attaquant.

Lukaku dit qu’il n’avait pas réalisé que Chelsea était si sérieux à son sujet jusqu’à ce qu’il prenne connaissance d’un certain nombre d’offres.

L’attaquant de retour de Chelsea a admis qu’il avait supplié l’Inter de le laisser revenir en Premier League malgré un grand respect pour les géants de la Serie A.

Lukaku, 28, était tout aussi impatient de retourner dans la capitale que Chelsea l’était de réintégrer l’attaquant belge. Les 97,5 millions de livres sterling dépensés pour l’ancien attaquant d’Everton a porté les frais de transfert, hors prêts, dépensés pour lui à environ 285 millions de livres sterling.

Manchester United a dépensé 75 millions de livres sterling sur un accord pour l’amener à Old Trafford depuis Everton en juillet 2017. Et il admet être dans un “trou profond” à United.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Lukaku dévoile des offres de transfert

Pourtant, malgré sa gratitude envers l’Inter, il avait à cœur un transfert à Chelsea – un accord qui a finalement été conclu.

Chelsea a cependant d’abord essayé d’offrir Marcos Alonso, puis Davide Zappacosta.

Alonso reste à Stamford Bridge et a commencé les trois matchs de Premier League de Chelsea à ce jour. Son collègue défenseur Zappacosta est cependant parti pour l’Atalanta pour un montant de 10 millions d’euros.

S’exprimant en service international, Lukaku a révélé les détails des approches de Chelsea.

“Je n’ai réalisé que Chelsea était sérieux quand ils ont fait leur troisième offre. Ils ont d’abord offert 100 millions d’euros. Puis 105 M€, 105 M€ plus Alonso. Ensuite, ils ont offert 110 millions d’euros plus Zappacosta, mais l’Inter a dit non », Lukaku a déclaré à HLN.

«Je ne voulais pas aller dans le dos de l’Inter. Ils m’ont sorti de la merde. J’étais dans un trou profond à Manchester United.

« Après la formation, je suis allé à [head coach Simone] Le bureau d’Inzaghi. Je ne voulais pas gâcher l’ambiance car je n’étais plus la tête à Milan. Alors je lui ai demandé : s’il vous plaît, trouvez un accord.

LIRE LA SUITE: Chelsea et Man City traquent l’ailier colombien passionnant, confirme l’agent