Frank Lampard révèle le ” problème ” qu’il a eu avec N’Golo Kante à Chelsea

Frank Lampard dit que N’Golo Kante est « inestimable » dans les grands matchs pour Chelsea et la France (./BBC)

Frank Lampard affirme que le seul “problème” qu’il a eu avec N’Golo Kante à Chelsea était d’essayer d’empêcher le milieu de terrain de trop courir à l’entraînement.

Lampard a passé 18 mois à travailler avec Kante à Chelsea avant d’être limogé et remplacé par Thomas Tuchel fin janvier.

Kante a souffert d’une blessure aux ischio-jambiers lors de la première saison de Lampard à Stamford Bridge, mais depuis qu’il s’est rétabli, le vainqueur de la Coupe du monde s’est à nouveau imposé comme une partie intégrante du milieu de terrain de Chelsea.

Lampard a décrit la contribution de Kante comme ” inestimable ” et admet que le seul inconvénient de la gestion du joueur de 30 ans est de devoir être strict avec les efforts qu’il déploie pendant les séances d’entraînement.

“Quand je suis arrivé à Chelsea, il n’avait pas joué si régulièrement pendant quelques saisons parce que tout le monde comptait tellement sur lui, il avait eu une blessure qui l’avait amené à ma première saison, il nous a beaucoup manqué”, a-t-il déclaré. Lampard a déclaré à BBC Sport.

« N’Golo vous manque sérieusement dans les gros matchs parce que c’est un joueur de gros gibier. Personne ne voudra jouer contre lui à cause de ses qualités.



Frank Lampard dit qu’il devait surveiller de près les niveaux d’effort de N’Golo Kante à l’entraînement de Chelsea (.)

« Dans ces grands matchs, finales, tournois de football, des joueurs comme N’Golo n’ont pas de prix.

“La principale raison pour laquelle il est si bon, c’est qu’il est le meilleur au monde en tant que destructeur. Quand je dis destructeur, je parle de récupérer le ballon. Pour récupérer le ballon avec son anticipation, avoir la vitesse nécessaire pour obtenir des distances serrées et rapprochées, son principal attribut pour moi est la destruction, laissant des zones pour récupérer les balles.

“Un milieu de terrain à l’ancienne, selon vous, serait assis devant les quatre défenseurs, Makelele l’a si bien fait il y a des années pour Chelsea.

«Mais il a tellement plus à son jeu. Quand vous voyez les distances qu’il parcourt pour passer devant les gens, cette accélération et cette vitesse, c’est quelque chose de spécial pour lui, c’est vraiment unique.

‘Je l’ai beaucoup demandé [about playing him as a strict defensive midfielder], j’avais l’impression qu’il avait tellement d’attributs qui étaient plus que ça, je le retenais en disant : « s’il vous plaît, asseyez-vous là ».

“Vous devez permettre à N’Golo de voyager avec le ballon, il peut trouver des passes pour lesquelles je pense que les gens ne lui accordent pas de crédit, son contrôle rapproché dans les zones restreintes est également fantastique.

«Il peut faire plusieurs travaux en même temps. Il rend les gens autour de lui meilleurs, il aide tout le monde.

«Il est exactement comme on s’y attend de l’extérieur, rien n’est un acte, il est très humble, très calme, il ne veut pas beaucoup de conversations.

“Le problème que j’ai trouvé avec lui plus que tout était d’essayer de le retenir à l’entraînement parce que chaque jour vous vous entraînez et vous le laissez sans laisse dans une session opposée, il le fait, et vous devez essayer de le retirer parce qu’il peut il suffit de mettre cette sortie dans tout ce qu’il fait.

“Il est incroyable, il est exactement ce que vous voyez de l’extérieur.”

