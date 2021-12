Frank Lampard révèle qu’il savait que Chelsea était sur le point de le licencier après avoir reçu un SMS de Bruce Buck disant « Pouvez-vous nous rencontrer dans la salle de réunion ? »

Frank Lampard a révélé exactement ce qui s’est passé lorsqu’il a été limogé par Chelsea plus tôt cette année.

Les 18 mois de Lampard en tant que patron des Blues ont pris fin en janvier 2021 et il a été remplacé par Thomas Tuchel.

Lampard n’a duré que 18 mois en tant que manager de Chelsea

Les choses ont bien commencé pour la légende du club alors qu’il a guidé Chelsea vers un top quatre malgré une interdiction de transfert.

De jeunes joueurs comme Mason Mount et Tammy Abraham ont eu leur chance dans la première équipe et les choses semblaient être à la hausse.

Lampard a été soutenu sur le marché des transferts, mais l’équipe ne s’est pas constituée instantanément et une mauvaise série de résultats au cours de la période des fêtes la saison dernière lui a coûté son emploi.

Il a ensuite dû regarder Tuchel mener l’équipe qu’il avait constituée jusqu’à la Ligue des champions et la finale de la FA Cup.

Lampard a tout révélé à Gary Neville sur The Overlap ce qui s’est passé lorsque Chelsea a pris l’appel difficile de le limoger.

Lampard a parlé de son limogeage de Chelsea

« Je pouvais le sentir [coming]. On m’a en quelque sorte dit certaines choses qui pourraient arriver », a déclaré Lampard.

Neville a demandé: « Quel genre de choses? »

Lampard a répondu: « Rumeurs. »

Neville a suivi et a dit: « De l’extérieur ou de l’intérieur? »

Lampard a dit : « Ouais. Je ne veux pas avoir l’air de me fier à ça. C’est normal. Chelsea est un club énorme et a eu un énorme succès avec lui, mais change [its] gestionnaires. Il ne faut pas longtemps pour que les gens sautent sur ce navire.

« Il aurait été stupide de ma part d’écouter [rumours] et devenir absolument accro. Je ne suis pas idiot, alors écoutez ces choses et continuez à travailler.

Une série de cinq défaites en Premier League en huit matchs en décembre et janvier a finalement coûté son travail à Lampard.

« Nous avions battu Luton au quatrième tour de la FA Cup et c’est le lendemain matin que j’ai reçu un message de Bruce Buck, le président du club, me disant: pouvez-vous déplacer l’entraînement et nous rencontrer dans la salle de réunion », a poursuivi Lampard.

Lampard a reçu le titre d’entraîneur du mois de Premier League en octobre 2019 à Chelsea, mais cela s’est effondré un an plus tard.

« Une fois que le club a pris cette décision, il n’y a plus de bonne façon de le faire.

« [The message said] Pouvez-vous venir nous rencontrer dans la salle de conférence à Stamford Bridge. J’ai tout de suite su.

« Il n’y a pas de bonne façon de faire ça. Il peut y avoir différentes manières de procéder, mais le résultat final est le même.

« Quand je suis allé rencontrer Bruce et Marina [Granovskaia, a director] c’était très cordial. Je savais ce qui allait arriver, mais à ce moment-là, vous êtes reconnaissant pour la période et vous comprenez qu’ils vont passer à autre chose et qu’il n’y a rien que vous puissiez faire là-bas.

«Je n’ai jamais été dans cette position auparavant, donc c’était un peu surréaliste à l’époque. C’est comme ça. Lorsque vous acceptez le poste, vous comprenez que cet appel peut arriver et à Chelsea, il arrivera probablement à moins que vous ne remportiez des titres consécutifs tout le temps, et cela n’arrivera jamais.