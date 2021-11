Frank Lampard se retire de la course de Norwich alors que le seul nouveau favori émerge

Frank Lampard a mis fin aux discussions avec Norwich City pour devenir leur prochain manager et il semble désormais n’y avoir qu’un seul candidat, selon divers rapports.

Il a été rapporté jeudi que Lampard avait eu des entretiens productifs avec Norwich sur la prise en charge. Les Canaris sont à la recherche d’un remplaçant pour Daniel Farke, qu’ils ont limogé le week-end dernier.

Certaines sources sont même allées jusqu’à suggérer Lampard avait conclu un accord avec Norwich. Il avait été choisi pour sa philosophie similaire à celle de Farke, qui a remporté deux promotions avec le club mais a rencontré des difficultés au niveau de la Premier League.

L’ancien patron de Chelsea, Lampard, aurait pu être une bouffée d’air frais sans trop changer à Carrow Road. Cependant, toute discussion selon laquelle il n’aurait besoin que de prendre la plume semble avoir été prématurée.

Selon diverses sources, dont The Times, talkSPORT, Sky Sports et la BBC, Lampard n’est plus en lice pour occuper le poste vacant à Norwich, malgré le fait d’impressionner les chefs de club qui pensaient qu’il pourrait également attirer les meilleurs joueurs.

Les raisons de l’effondrement ne sont pas encore claires, mais cela obligera le club à accélérer sa recherche d’une alternative.

Sky affirme que le prochain en ligne sera Dean Smith, qui a récemment perdu son emploi chez Aston Villa. Smith a eu du mal à trouver une combinaison gagnante parmi la pléthore de joueurs que Villa a signé cet été après avoir vendu Jack Grealish.

Bien qu’il soit l’homme qui les a ramenés en Premier League, Villa a limogé Smith en novembre.

Smith de retour au travail ?

Cependant, il n’aura peut-être pas à attendre trop longtemps pour reprendre le travail. Il a récemment été révélé qu’il figurait sur une liste de deux candidats pour le poste à Norwich, avec Lampard.

Maintenant que ce dernier n’est plus en lice, Smith pourrait avoir une bonne idée du processus de nomination s’il le souhaite.

Smith, qui est actuellement aux États-Unis, a été interviewé par Norwich jeudi. Il aurait été impressionné par sa connaissance de l’équipe, du style de jeu et de la culture du club. Mais il n’a pas encore décidé s’il veut le poste.

Selon Sky, Norwich attendra dimanche au plus tôt pour prendre une décision sur son prochain manager. Ils veulent s’assurer qu’ils prennent la bonne direction dans le meilleur intérêt de l’avenir du club.

Reste à savoir qui dirigera leur premier match après la trêve internationale. Norwich sera le prochain en action à domicile contre Southampton le 20 novembre.

