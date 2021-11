Frank Luntz qualifie les résultats des élections de « rejet absolu »

Sondeur Frank Luntz est apparu sur Fox News mercredi pour donner son évaluation des résultats des élections en Virginie et dans le New Jersey.

Républicain Glenn Youngkin démocrate vaincu Terry McAuliffe dans l’état bleu de Virginie. Les républicains devraient également reprendre la Chambre des délégués de l’État. Dans le New Jersey encore plus bleu, le gouvernement démocrate. Phil Murphy est dans une course étonnamment serrée contre les républicains Jack Ciattarelli. Les républicains ont également remporté quelques victoires dans la législature de l’État.

L’évaluation de Luntz n’augurait rien de bon pour les démocrates.

« Les électeurs de Trump sont à nouveau actifs et excités à nouveau, et participent à nouveau », a déclaré Luntz à l’hôte Martha Mac Callum. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles ils ont gagné en Virginie et sont si proches dans le New Jersey.

Le sondeur a également souligné des chiffres indiquant que Youngkin a remporté la banlieue.

« Les banlieues ont recommencé à voter républicain, ce qu’elles n’avaient pas en 2016 ou 2020. Cette combinaison avec une victoire meilleure que deux contre un dans les communautés rurales et les petites villes donne aux républicains la majorité. »

« Ce n’est pas seulement ce qui se passe en haut du ticket », a expliqué Luntz, et a commencé à brosser un tableau désastreux pour les démocrates :

Il semble que les républicains prendront le contrôle de la législature, transformeront ces sièges en Virginie. Ils ont gagné un tas de sièges dans le New Jersey. Ce n’est pas nécessairement une étreinte du Parti républicain, mais c’est un rejet absolu de ce qui s’est passé l’année dernière à Washington, DC Les démocrates se sont réveillés ce matin vraiment effrayés, et comme les chiffres continuent d’affluer, je dois croire qu’ils sont en train de faire un AVC en comprenant que le public, lorsqu’on lui en donne l’occasion, [is] voter « non » sur ce qu’ils essaient d’accomplir.

MacCallum a demandé à Luntz quel rôle la théorie critique de la race a joué dans l’élection.

« L’éducation est devenue un enjeu important, mais il ne s’agit pas seulement de CRT. C’est une question de qualité, il s’agit de préparer nos enfants à la carrière et à la vie universitaires. L’éducation n’était pas un problème de vote jusqu’à cette élection, et je suis convaincu que ce sera l’un des trois grands problèmes d’ici 2022 et 2024. »

Il a ensuite prédit que les républicains reprendraient la Chambre des représentants.

« Ne vous méprenez pas, sur la base de ces chiffres, les républicains sont sur le point de reprendre la Chambre en 2022 », a déclaré Luntz. « Un dernier point : quatre fois au cours des 50 dernières années, le parti en retrait lors de la première élection après une présidence, quatre fois l’autre parti a remporté la Chambre. Et toutes les quatre fois, c’est passé de démocrate à républicain et toutes les quatre fois ce qui s’est passé en Virginie a prédit une majorité républicaine.

Regardez ci-dessus via Fox News.

