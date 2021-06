Frank Marino annonce une “retraite immédiate des tournées” en raison d’une “condition médicale débilitante”

Franck Marin, le légendaire guitariste canadien et leader du groupe RUSH ACAJOU, a annoncé sa retraite de la tournée après avoir développé une condition médicale “inattendue et débilitante”.

Le musicien de 66 ans n’a révélé aucun détail spécifique sur son état, mais a déclaré qu’il lui était “impossible” de jouer des spectacles.

Dans un communiqué posté à son responsable Facebook page, Marin a écrit : “Avec chagrin, je suis obligé d’annoncer ma retraite immédiate des tournées, et peut-être toutes les choses liées à la poursuite de ma carrière, en raison d’une condition médicale inattendue et débilitante qui m’empêche de tourner.

“Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu tout au long du dernier demi-siècle.

“Je sais que beaucoup attendaient avec impatience de nous voir jouer cet automne et j’avais hâte de sortir à nouveau et de faire plus de spectacles, mais il semble maintenant qu’en l’absence d’une reprise miraculeuse, mon DVD de concert (Vivre à l’Agora) constituera le dernier spectacle que j’aurai jamais joué.

“Je demande à tous ceux qui sont croyants de m’inclure dans leurs prières.”

L’un des guitaristes les meilleurs et les plus sous-estimés des années 1970, Marin a dirigé son groupe RUSH ACAJOU depuis 50 ans. Ils ont sorti plusieurs albums de classement au fil des ans et ont tourné avec des artistes comme AÉROSMITH, Ted Nugent, CŒUR et plein d’autres.

Le groupe est surtout connu pour Marinla guitare solo montante de , qui ressemble beaucoup au jeu de Jimi Hendrix. En plus de son travail avec RUSH ACAJOU, Marin a sorti plusieurs albums solo bien reçus et a prêté son travail de guitare principale pour rendre hommage à des musiciens de blues Albert le roi et Stevie Ray Vaughan.

Un passionné Marin ventilateur, Zakk Wylde une fois déclaré à propos de son jeu : “Franc est juste une combinaison étonnante de sensation, de goût, de musicalité et de technique. Tout est là, et à des degrés ahurissants.”

A l’été 2019, Marin a publié le “En direct au théâtre Agora” DVD/Blu-ray. Enregistré en direct au Agora Theatre de Cleveland, Ohio en 2010, ce spectacle de six heures est présenté dans un élégant coffret qui comprend à la fois les formats Blu-ray et DVD dans chaque coffret.



De Frank Marino : C’est avec tristesse que je suis obligé d’annoncer ma retraite immédiate de la tournée, et peut-être de toutes choses… Publié par Officiel Frank Marino le mardi 29 juin 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).