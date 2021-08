Frank Ocean en tête d’affiche de Coachella 2023, annonce les organisateurs

Rage Against the Machine et Travis Scott sont toujours en tête d’affiche du retour de Coachella en 2022, a confirmé le co-fondateur de Coachella, Paul Tollett, tandis que la propre performance en tête d’affiche de Frank Ocean devrait maintenant avoir lieu à Coachella 2023.

Paul Tollett, 55 ans, qui a fait ses débuts à Coachella en 1999 et possède la moitié du festival d’Indio, en Californie, a révélé le remaniement de la tête d’affiche et d’autres détails intéressants lors d’un entretien avec le LA Times. Coachella, qui a généralement lieu en avril, a été suspendue en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Les organisateurs ont ensuite suspendu un événement reprogrammé en octobre 2020 pour la même raison, avant d’annuler un retour en avril 2021 à cause du bug.

Désormais, le festival de musique populaire devrait revenir en 2022 – au plus tard en 2021, nonobstant les plans précédemment mis en évidence d’accueillir Coachella 2020 en octobre après l’échec des dates initiales. De plus, Lollapalooza a accueilli des foules importantes au cours du week-end, Bonnaroo devrait divertir les fans dans un mois.

Comme on pouvait s’y attendre, l’organisation (et la réservation de talents pour) le Coachella 2022 à guichets fermés au milieu du retour généralisé des festivals et des concerts pourrait s’avérer difficile d’un point de vue logistique, et Tollett a souligné à cet égard qu’il « essaye d’être aussi juste que possible envers les artistes et les les fans pour s’assurer qu’ils finissent par voir tous ceux dont nous avons parlé.

En ce qui concerne le pivot de la tête d’affiche initialement noté, Frank Ocean, 33 ans, “n’était pas disponible” pour jouer à Coachella 2022, a relayé le LA Times – bien que sans révéler de raison spécifique. L’artiste né à Long Beach, en Californie, n’avait pas commenté publiquement la question au moment de la publication de cet article, bien qu’il doive désormais faire la une de Coachella 2023.

Pendant ce temps, les deux actes restants qui avaient été enrôlés pour faire la tête d’affiche de Coachella 2020 – Rage Against the Machine et Travis Scott – devraient faire la une de Coachella 2022 aux côtés d’un troisième remplaçant, encore sans nom, de Frank Ocean. Tollett a également évoqué les obstacles potentiels associés au changement de réservation d’artistes comme Megan Thee Stallion et Doja Cat, étant donné qu’ils avaient accepté de ne pas être en tête d’affiche pour Coachella 2020 mais ont depuis gagné un nombre substantiel de fans.

Enfin, Tollett a indiqué que la participation d’AEG à Coachella offrait une stabilité financière au festival vieux de deux décennies, alors même que plus de la moitié des fans se sont déplacés pour recevoir des remboursements pendant les premiers jours de la pandémie. De même, ce soutien financier a été pris en compte dans sa décision de retarder Coachella jusqu’en 2022 – malgré les retours susmentionnés en 2021 de Lollapalooza, Bonnaroo et de plusieurs autres festivals de musique.

« Je ne veux pas le forcer trop tôt. Je préfère attendre », a déclaré Tollett à propos des dates de retour de Coachella en 2022. “Vous ne vous souviendrez jamais que vous avez dû attendre, mais vous vous souviendrez si vous êtes allé à un très mauvais événement.”