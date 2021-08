Frank Ocean lance la nouvelle entreprise de luxe Homer ⋆ .

Auteur-compositeur-interprète Franck Océan a tendance à rester hors de la vue du public entre les sorties musicales, donc chaque fois que la star insaisissable émerge avec une transmission publique rare, c’est une nouvelle en soi. C’est pourquoi, lorsque Ocean a annoncé de manière inattendue vendredi qu’il lançait Homer, une entreprise de luxe « en gestation depuis trois ans », ses fans inconditionnels étaient ravis de la nouvelle.

La société indépendante, nommée en hommage à « graver l’histoire dans la pierre » lance une collection inaugurale comprenant des foulards en soie aux couleurs vives et des bijoux haut de gamme fabriqués à la main en or 18 carats, en argent sterling recyclé, en diamants cultivés aux États-Unis et peints à la main. émail.

Les pièces Homer, qui s’inspirent des « obsessions de l’enfance » et du concept de « l’héritage en tant que fantasme », sont toutes conçues à New York et fabriquées à la main en Italie.

Océan, vrai nom Christophe Edwin Breaux, a utilisé son compte Instagram @blonded pour transmettre un message sincère à ses près de trois millions de followers.

“La main sur mon cœur, ce projet a fait bouger mon esprit et mon imagination tout au long de tout cela”, a écrit Ocean sur son histoire Instagram. « Désormais, tout mon travail est dédié à ma famille. Tout. Mon espoir est de faire des choses qui durent, qui sont difficiles à détruire, le graver dans le marbre. Je suis tellement heureux pour toutes les personnes impliquées et je vous admire et je suis fier de vous et je n’aurais pas pu le faire sans vous… Cela fait trois ans que cela se prépare et il y a tellement, tellement je suis excité à partager avec tous vos étrangers. Amour.”

L’annonce est accompagnée d’un catalogue de 84 pages conçu par Ocean et un collaborateur fréquent Tyrone Lebon, un photographe et cinéaste britannique qui a réalisé le clip du single Nikes d’Ocean en 2016. Le catalogue est parsemé de photos en gros plan de chaque article ainsi que d’informations sur les prix, les dimensions et les descriptions des produits.

Les clients américains ne pourront acheter la collection limitée en personne qu’au magasin Homer’s situé au 70-74 Bowery, New York, New York. Les portes ouvrent le 9 août, avec des heures d’ouverture du magasin de 10 h à 18 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h le samedi.

Les visites en magasin sont programmées sur rendez-vous via le site internet, avec quelques rendez-vous également disponibles. Les clients internationaux peuvent commander des articles Homer en contactant le magasin via l’application de messagerie Signal au +1 (212) 410 3300 après le lundi 9 août à 10 h, heure normale de l’Est.

Le site Web d’Homer présente la bande originale du rappeur-producteur basé à Orlando, en Floride 454, vrai nom Willie Wilson, dont la première mixtape 4 REAL est sortie en mars et est désormais disponible sur les services de streaming.

Le dernier album studio d’Ocean, Blonde, est sorti en 2016, recevant les éloges de la critique, notamment en étant nommé meilleur album de 2016 par Time et meilleur album des années 2010 par Pitchfork. Depuis lors, à part une poignée de singles et une tournée relativement courte en 2017, la production a été rare de la part du natif de Long Beach, Californie, âgé de 33 ans, qui n’a pas explicitement indiqué son intention de sortir un nouveau projet complet de sitôt. .

En attendant, les fans qui attendent avec impatience la prochaine aventure musicale d’Ocean peuvent soutenir sa nouvelle entreprise de luxe en visitant www.homer.com.

