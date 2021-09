Frank Oz de Star Wars explique comment il a trouvé la façon de parler de Yoda

in

Star Wars est l’une des franchises cinématographiques les plus emblématiques de tous les temps, et elle ne montre certainement aucun signe de ralentissement. George Lucas a changé le monde du cinéma pour toujours avec sa trilogie originale, y compris le chapitre préféré des fans Empire Strikes Back. Cette suite bien-aimée présentait les débuts de Yoda de Frank Oz, et le légendaire marionnettiste a récemment expliqué comment il avait trouvé la façon de parler caractéristique du maître Jedi.