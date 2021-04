Frank peut-il vivre sans alcool? De plus, les Gallaghers tentent d’avancer (RECAP) ⋆ .

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for Season 11, Episode 11 of Shameless, “The Fickle Lady Is Calling it Quits.”]

L’avant-dernier épisode de Shameless voit une famille se battre pour faire face à des problèmes qui changent sa vie.

Tracer un chemin vers son adieu définitif, tout est en mouvement dans «La dame inconstante appelle à la démission»: Lip (Jeremy Allen White) a du mal à obtenir des choses afin de vendre la maison Gallagher; Carl (Ethan Cutkosky) remet en question son rôle de flic; Debbie (Emma Kenney) se demande si elle trouvera jamais l’amour; et Ian (Cameron Monaghan) s’adapte à la vie sur le West Side avec Mickey (Noel Fisher). De plus, le plus jeune frère de Gallagher, Liam (Christian Isaiah), tente de ramener Frank (William H.Macy) à son ancien moi malgré sa démence en progression, et Kev (Steve Howey) et V (Shanola Hampton) se préparent à leur grand déménagement à Louisville avec sentiments variés.

Ci-dessous, nous décomposons le drame, alors méfiez-vous des principaux spoilers à venir.

La mauvaise affaire de Lip

Lorsque Lip apprend que Kev et V ont vendu leur maison rapidement pour un bon prix à un promoteur cherchant à acquérir une propriété sur le bloc, il entre immédiatement en contact avec le promoteur, qui envoie quelqu’un à la maison. La représentante offre à Lip 200 000 $ pour le lot, mais il cherche à gagner plus et lui demande si elle est prête à l’augmenter à 300 000 $. Ils s’installent sur une offre possible de 275 000 $ et Lip se précipite pour annoncer la nouvelle à Tami (Kate Miner).

Tami, cependant, pense que Lip aurait dû accepter l’accord initial, mais il est tellement sûr de lui qu’il rentre chez lui et commence à vendre des appareils électroménagers pour gagner encore plus d’argent. Puis il reçoit l’appel: le promoteur a acheté une des maisons de son voisin pour le prix de 200 000 $. Il essaie de les persuader de prendre la maison, mais on lui dit que ce n’est que des affaires. Il revient frénétiquement à réparer l’endroit où Frank rompt la concentration de Lip, se demandant s’il cherche une brique d’or qu’ils auraient enterrée quand Lip avait 12 ans. Lip court à côté pour essayer de parler avec Kev, mais personne ne semble être à la maison .

L’aversion de Mickey’s West Side

Les choses ne vont pas bien dans le West Side. Mickey, pour sa part, ne peut pas dormir avec les rues si calmes et distrayantes au clair de lune, alors il se dirige vers l’extérieur et retourne à la maison Gallagher pour dormir. Le lendemain, il se réveille et retourne voir Ian à l’appartement, faisant semblant d’y avoir passé toute la nuit.

Viennent ensuite les autres problèmes du bâtiment. Après que Mickey ait fabriqué des rideaux dans des sacs poubelles pour résoudre le problème du clair de lune et soit parti faire la lessive, il se heurte au directeur du bâtiment, qui l’informe que seuls les rideaux blancs peuvent être suspendus.

Quant à Ian, il s’amuse. Il s’entraîne dans la salle de sport du bâtiment, apprécie les bonbons pour les yeux, va nager. Mais sa journée est interrompue par le prochain déménagement de Mickey: il se rend au bureau du directeur pour s’enquérir de l’arrivée de leurs meubles, pensant que les meubles de l’appartement modèle sont livrés avec l’unité. Elle se moque de lui et, en représailles, il commence à prendre des meubles de piscine. Ian intercède et Mickey s’enfuit finalement vers le côté sud. À la maison Gallagher, Ian essaie de se mettre au niveau de Mickey et ils font des compromis sur la vie dans le West Side, notamment il peut faire pipi dans la piscine.

Les favoris de Frank

Frank coule rapidement. Il se réveille dans un lit sale, mais Liam fait de son mieux pour que Frank se sente comme lui-même, emmenant son père passer une journée en ville. Ensemble, ils font semblant d’être aveugles et mendient de l’argent, ramassant 120 $, après quoi Frank se livre à une baise avec une pute locale. Le dernier sur leur liste est un verre à l’Alibi, où sa bonne journée se termine après que Debbie l’ait frappé parce qu’il était un mauvais modèle en matière de relations. Son conseil? Trouvez quelqu’un qui est un plus grand perdant qu’elle et, avec ça, s’assied pour boire une bière.

Malheureusement, Frank tombe physiquement malade à cause de l’alcool. Il se demande qui il est s’il ne peut pas boire et Liam fait de son mieux pour rassurer Frank qu’il y aura de bons et de mauvais jours. Quand ils rentrent à la maison, Frank met un visage courageux pour Liam, mais l’épisode se termine avec lui laissant une note adressée aux Gallaghers et tirant sur deux aiguilles pleines d’héroïne. Cela ressemble à une overdose intentionnelle, mais le patriarche Gallagher mourra-t-il vraiment? Seule la finale peut dire avec certitude

Réalisation de carrière de Carl

À la gare, les supérieurs de Carl lui disent de s’excuser auprès du riche propriétaire blanc qu’il avait détenu dans le dernier épisode. Mais quand l’homme compare sa détention aux luttes des Noirs, Carl en a assez. Il décide qu’il fait ce qu’il pense être juste, que le travail soit damné, et il annule les excuses, sachant même qu’il fera face à des poursuites judiciaires si le propriétaire poursuit des accusations. Carl est rétrogradé à Parking Enforcement, travaillant comme femme de chambre. Il prend la décision audacieuse de ne contraindre que les riches violateurs privilégiés, laissant les moins fortunés partir avec des avertissements.

Le partenaire de Carl Tipping (Joshua Malina) le surveille, participant même à un bref défi de danse au milieu de la rue. (Cela va-t-il devenir viral, aggraver les choses? Cela dépend des spectateurs qui regardent et tournent la scène avec leurs téléphones.) Poursuivant ses tâches, Carl va acheter une voiture et découvre que Tish (Chelsea Alden) emprunte le véhicule à son patron. parce qu’elle est enceinte et a besoin de plus d’espace au volant. Carl se demande si le bébé est le sien, étant donné qu’ils ont eu des relations sexuelles non protégées plus tôt cette saison, mais elle s’enfuit sans répondre.

Les adieux de Kev & V

À l’Alibi, où ils se sentent particulièrement nostalgiques, Kev et V ont des sentiments mitigés quant à leur prochain déménagement au Kentucky. Barflies Tommy (Michael Patrick McGill) et Kermit (Jim Hoffmaster) manqueront le plus au couple. Après être partis essayer de nouveaux spots, ils reviennent et implorent le duo de rester, leur disant que ce n’est tout simplement pas la même chose.

Kev, qui est plus ému à l’idée de partir, veut annoncer la nouvelle doucement aux jumeaux, mais V le bat au poing. L’extérieur rigide de V se fissurera-t-il ou font-ils vraiment leurs adieux au côté sud?

La quête d’amour de Debbie

Avant la scène de l’Alibi où elle frappe son père, Debbie avait décidé de demander aux gens de sa vie pourquoi elle ne pouvait pas trouver une relation qui fonctionne. V dit à Debbie qu’elle doit d’abord s’aimer, mais insatisfaite de ce conseil, Debbie se tourne à côté de Tami au salon. Elle dit carrément à Debbie qu’elle n’a jamais eu d’exemple positif sur lequel baser ses relations. Il est difficile de nier que Frank et sa mère Monica (Chloé Webb) étaient de mauvais modèles, et donc Debbie se rend à l’Alibi pour affronter Frank.

Mais ne le sauriez-vous pas, ses conseils sont les conseils qu’elle prend. «Fate» intervient lorsqu’elle rencontre Heidi (Shakira Berrera), une criminelle nouvellement libérée qui prend des voitures, ligote sa propre mère et vole de l’argent pour s’amuser. Leur «rencontre mignonne» se produit quand Heidi, essayant de se fondre dans le paysage tout en échappant aux autorités (pour avoir volé une voiture), court vers Debbie et la serre dans ses bras sous la menace d’une arme. Debbie, naturellement, prend cette rencontre comme un signe pour en savoir plus sur elle. La paire finit par se rapprocher alors que l’épisode touche à sa fin, et disons simplement que nous ne nous attendons pas à une autre relation saine pour Debbie.

Éhonté, Saison 11, dimanche, 9 / 8c, Showtime