Frank Sánchez affronte Christian Hammer lors du premier combat de 2022 où il cherchera sa chance de Coupe du monde

Avec l’objectif que 2022 arrive avec la possibilité de se battre pour le titre mondial, Frank Sanchez animera ce samedi la première soirée de l’année dans un match contre l’équipe roumano-allemande Marteau chrétien, qui a remplacé le Portoricain sur le panneau d’affichage Carlos Négron, qui a été testé positif au coronavirus.

Le Cubain Flash, dont l’entraîneur est le célèbre Eddy Reynoso et qui fait partie de la Team Canelo, participera au combat semi-fonds lors de la soirée qui se tiendra au Seminole Hard Rock Hotel and Casino à Hollywood, Fort Lauderdale, et qui aura comme combat principal l’affrontement entre Luis Ortiz Oui Charles Martin.

Le Cubain, qui détient un record professionnel invaincu de 19 victoires, dont 13 par KO, sans nul, vient de remporter la victoire la plus retentissante de sa carrière en octobre, lorsqu’il a battu par décision unanime et est resté invaincu. Efe Ajagba, un autre poids lourd avec des ambitions de titre mondial.

« Je sens que je suis prêt à combattre le meilleur des meilleurs, l’élite, les meilleurs combattants du monde. Et 2022 est l’année où j’espère avoir une chance au titre et commencer à briller et à réaliser mon rêve », a-t-il déclaré, celui qui est né à Guantanamo lors de la conférence de presse.

« Beaucoup de boxeurs ont eu leur opportunité sans pouvoir en tirer le meilleur parti. Je suis sur la bonne voie. En passe d’avoir l’opportunité de réaliser cette ambition et je pense que je suis prêt à réaliser cette fascination. » Sanchez, qui attend sa chance avant d’avoir 30 ans le 18 juillet.