Frank « savait » que Brentford pouvait exploiter la faiblesse d’Arsenal ; salue la paire remarquable

in

Le manager de Brentford, Thomas Frank, “savait” que son équipe serait capable d’exploiter une faiblesse familière d’Arsenal, et a salué son duo de frappeurs après leurs débuts exceptionnels en Premier League.

Brentford ont été largement pressentis pour faire le meilleur des trois équipes nouvellement promues cette saison. Sur la preuve de ce soir, ils auront peu de mal à réaliser cet exploit.

Rugissés par la foule locale, les Bees ont devancé et battu les Gunners tout au long du match. Sergi Canos a marqué l’ouverture du match en coupant à l’intérieur de Calum Chambers avant de lancer un redoutable entraînement à l’intérieur du poste proche de Bernd Leno.

Arsenal a émergé avec une vigueur renouvelée après la pause, mais Brentford est resté ferme et a marqué une seconde d’une longue remise en jeu de marque.

Un groupe de défenseurs d’Arsenal avec Leno n’a pas réussi à dégager le ballon, permettant à Christian Norgaard la simple tâche de rentrer à la maison à trois mètres.

NOTES DES JOUEURS : Les attaquants de Brentford obtiennent les meilleures notes ; Le débutant des Gunners endure un cauchemar alors qu’Arsenal perd son premier match

S’adressant à Sky Sports après le match, Franc a déclaré: «Les fans étaient incroyables, quelle atmosphère. Je suis un peu sans voix. Première fois dans l’élite, nous ouvrons la saison de Premier League, les fans peuvent rêver que nous sommes numéro un en Premier League. C’est une histoire fantastique.

« Nous ne sommes qu’un arrêt de bus à Hounslow, nous ne sommes pas censés être ici. Nous célébrerons chaque victoire, mais nous en voulons plus.

“Je pense que les joueurs d’aujourd’hui étaient incroyables, ils se sont précipités au sol, ont joué avec intensité, ils étaient courageux et pressés constamment.”

Décrivant un domaine de la compétition dans lequel il «savait» que son équipe aurait l’avantage, Frank a braqué les projecteurs sur les faiblesses d’Arsenal sur coups de pied arrêtés et sous le ballon haut.

“Sur les coups de pied arrêtés, je pensais que nous étions meilleurs, c’est pourquoi nous avons fait de longs lancers et parfois nous pouvions aller haut et savions que nous pouvions gagner le ballon et créer des occasions”, a déclaré Frank.

Les abeilles piquent encore ! ?? Ivan Toney remporte le film devant Ben White et Christian Norgaard rentre à la maison pour Brentford pour doubler l’avance ! ?? 📺 Regardez Brentford v Arsenal en direct sur Sky Sports Premier League et suivez les mises à jour en direct : https://t.co/68I9wwcrfb pic.twitter.com/5GalGMvRll – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 13 août 2021

« Ivan [Toney] a un caractère et une mentalité incroyables et il a une telle présence sur le terrain. Combien de duels il gagne… il peut s’associer et faire pression pour l’équipe. Il est très important pour nous.

“Brian [Mbuemo] a fait du bon travail pour les étirer, en un contre un et avec son rythme, il est une grande menace.

«Aujourd’hui, les joueurs méritent les éloges et les célébrations, cela a été une pré-saison difficile. Vous pouvez voir qu’ils sont en forme, ils peuvent courir, donc c’est prévu. Ils méritent un peu de repos, mais lundi, nous attendons avec impatience Crystal Palace. »

Concernant l’importance des fans qui ont fait entendre leur voix pendant la majeure partie de la soirée, le Danois a ajouté : ont besoin de leur aide cette saison – ils font continuer les joueurs pendant 90 minutes.

Romelu Lukaku vaut désormais les honoraires combinés les plus élevés sur une seule carrière – qui d’autre fait partie du top 10 ?

Grand pas en avant pour Brentford – Canos

Canos s’est également adressé à la presse, déclarant à Sky Sports : « C’est incroyable, je rêvais de marquer le premier but dans le stade et ces gens le méritent, nous le méritons.

« Super trois points, nous avons besoin d’un peu de calme et puis nous repartons la semaine prochaine.

«C’est un moment tellement incroyable – fantastique pour moi et ma famille qui sommes venus d’Espagne et toute mon autre famille en Espagne regarde le match. Pour le club, c’est un pas en avant.

« Nous avons travaillé sur des coups de pied arrêtés, donc nous aurons toujours quelque chose de prêt, donc nous sommes ravis qu’il ait réussi.

“Nous avons pris le jeu de notre côté, nous avons poussé haut, nous avons été courageux et nous avons mérité les trois points.”