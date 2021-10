Frank Sidoris, guitariste de Slash + Mammoth Wvh et sa femme impliqués dans un « grave accident de voiture »

Franck Sidoris, qui joue de la guitare rythmique pour SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS et Mammouth WVH, et sa femme, Alexandrie, ont été impliqués dans un grave accident de voiture samedi 9 octobre en route vers Los Angeles, entraînant une fracture de ses vertèbres L1 et une petite fracture de son annulaire droit.

Sidoris a décrit l’accident effrayant dans un article sur son Instagram. Il a écrit : « Une petite camionnette remorquait une camionnette de poids illégal sur une remorque à un seul essieu sans feux de freinage ni clignotants dans la voie médiane de la 15 Sud juste avant Baker, en Californie. Le conducteur a freiné dans une descente provoquant le poids de la camionnette et de la remorque pour pousser le pick-up directement devant nous, le rendant complètement perpendiculaire à la voie de gauche dans laquelle nous nous trouvions, ne nous laissant nulle part où aller, sauf la médiane du désert. un fossé de drainage, s’écrasant de plein fouet de l’autre côté. »

Il a poursuivi: « Ce fut une expérience vraiment traumatisante, mais au moins nous sommes vivants et AllieSes blessures peuvent être réparées grâce à une intervention chirurgicale et à des mois de physiothérapie. Son chirurgien est l’un des meilleurs qui soit et compte tenu de la force de ma femme et de la façon dont elle a été un super-héros absolu à travers tout ce qu’elle a traversé, je sais qu’elle sera capable de rebondir avec le temps. J’espère que le chemin à parcourir ne sera pas long.

« Merci à chacun d’entre vous d’avoir tendu la main et pour tout le soutien incroyable que vous nous avez apporté au fil des ans pendant les moments les plus difficiles de notre vie, cela signifie le monde. »

De retour en juin 2019, Sidoris raté le reste de SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS‘ Tournée européenne alors qu’il retournait aux États-Unis pour être avec sa femme pour son premier traitement de chimiothérapie complet dans sa bataille contre le cancer du col de l’utérus. Cory Churko, qui joue aux côtés CONSPIRATEURS membres Todd Kerns et Brent Fitz dans le groupe de reprises TOQUE, rempli pour Sidoris.

Franc a déclaré au Las Vegas Sun qu’il avait reçu un appel de Wolfgang Van Halen il y a cinq ans à propos d’un éventuel jam avec ce nouveau groupe. Le guitariste de Vegas a finalement eu la chance de passer du temps avec Wolfgangle père de Eddie Van Halen, décédé il y a un an après une longue bataille contre le cancer.

« Jouer de la guitare devant l’un des guitaristes est vraiment angoissant » Sidoris mentionné. « Si on jouait une semaine, Ed est descendu trois des cinq jours où nous avons jammé et il était tout simplement le meilleur. C’est aussi un si bon père. J’ai juste aimé le regarder et Loup pendre. »



