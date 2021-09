Frank Sinatra chante pour Only The Lonely : une bombe émotionnelle

Demander aux gens de nommer Frank SinatraL’album le plus triste de et la plupart diront In The Wee Small Hours Of The Morning, mais Frank Sinatra Sings For Only The Lonely est peut-être encore plus triste. C’est aussi rien de moins qu’un favori dans les enjeux du “meilleur album de Frank Sinatra”, et incontestablement un chef d’oeuvre. Frank a même dit que c’était son album préféré, pourtant il a été conçu dans des circonstances exceptionnellement tristes.

Peu de temps avant que Nelson Riddle ne commence à travailler sur l’arrangement des chansons de cet album, sa fille de six mois est décédée d’asthme bronchique. Frank et Nelson sont entrés en studio le 5 mai 1958 pour commencer à travailler sur l’album, mais aucune des trois chansons qui ont été coupées cette nuit-là n’a été utilisée. La mère de Nelson était gravement malade et cela ne peut qu’avoir affecté la session ; elle est décédée quatre jours plus tard. Trois semaines plus tard, Frank retourne en studio et bien que les arrangements de l’album soient de Nelson, c’est Felix Slatkin qui dirige l’orchestre le 29 mai, avant que Nelson ne revienne pour les deux dernières sessions qui complètent Frank Sinatra Sings For Only The Lonely.

Le chant de Frank est la quintessence de la tristesse, tandis que les arrangements ont une touche supplémentaire de découragement. C’était une parodie que cet album ait si mal fait aux Grammy Awards inauguraux, où il n’a remporté que sa pochette – un design que Sinatra lui-même a proposé et qui a été interprété par Nick Volpe. (L’album a été intronisé au Grammy Hall Of Fame en 1999 pour expier en partie l’oubli.) En décembre 1958, Peter Jones, dans le journal musical britannique Record Mirror, a déclaré: «Je pense que le LP dans son ensemble a tellement de magie. c’est un “must”.

Parmi les vedettes, citons la chanson titre, écrite par Jimmy Van Heusen et Sammy Cahn, qui a été enregistrée le jeudi 29 mai 1958. Frank a expliqué à l’auteur Robin Douglas-Home le rythme d’un album. “Tommy Dorsey a fait ça avec chaque concert de groupe qu’il a joué. Rythmé, planifié chaque seconde du début à la fin. Il ne m’a jamais dit cela ; cela m’est venu tout à coup alors que je m’asseyais sur ce support tous les soirs. C’est ce que j’ai essayé de faire avec chaque album que j’ai jamais fait. C’est une chanson qui se présente comme l’une des meilleures ouvertures de scène de Frank.

Un autre classique est « One For My Baby » de Harold Arlen et Johnny Mercer, enregistré un mois plus tard. Ce numéro désormais classique a été aidé dans le processus d’enregistrement lorsque le nouveau producteur de Sinatra, Dave Cavanaugh, a créé la bonne ambiance en baissant les lumières du studio et en illuminant Frank avec un seul spot. Avec Bill Miller à ses côtés au piano, cela créait l’atmosphère d’une boîte de nuit. N’ayant choisi que deux chansons ici, cependant, il est juste de dire que chaque chanson est à peu près parfaite, de la beauté sans fioritures de “Angel Eyes” à la dynamique qui montre à quel point les ingénieurs de Capitol ont maîtrisé avec brio le nouveau studio du Capitole. La tour. Il y a le “What’s New” austère et clairsemé, une ambiance dupliquée dans “Willow Weep For Me”, et le caractère poignant de “Spring Is Here” de Rodgers et Hart.

Sorti en septembre 1958, l’album est entré dans les charts américains pour la première fois le 29 septembre et a atteint la première place le 13 octobre, où il est resté cinq semaines. Il s’est classé n ° 5 au Royaume-Uni après sa sortie en décembre de la même année.

