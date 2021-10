Les premiers jours du classement des célibataires britanniques étaient une affaire quelque peu non scientifique. Le premier palmarès de novembre 1952, dominé par « Here In My Heart » d’Al Martino, était un Top 12 qui, de façon amusante, contenait 15 chansons, puisqu’il y avait plusieurs positions « à égalité ». Mais avancez un peu moins de deux ans plus tard jusqu’au 1er octobre 1954, et vous trouvez Frank Sinatra en tête du premier Top 20 britannique, avec une chanson commémorant la fontaine de Trevi à Rome.

Not-so-Ol’ Blue Eyes – il avait 38 ans à l’époque – était n°1 du Top 12 avec son intemporel « Three Coins In The Fountain » depuis deux semaines déjà. La chanson, écrite par Jule Styne et Sammy Cahn comme thème du film éponyme de la 20th Century Fox, a succédé à « Little Things Mean A Lot » de Kitty Kallen à la mi-septembre. Au fur et à mesure que le graphique s’étendait, il n’y avait pas de changement pour Frank, qui est resté au sommet pendant une autre semaine, avant que “Hold My Hand” de Don Cornell ne prenne le relais avec une montée de 5-1.

Trois pièces aux Oscars

En mars suivant, Three Coins In The Fountain a remporté le prix de la meilleure chanson originale lors de la 27e cérémonie des Oscars, battant des chansons de White Christmas, The High and the Mighty, Susan Slept Here et A Star Is Born. Le film lui-même a remporté le prix du meilleur film. Sinatra était aux prix pour remettre le prix de la meilleure actrice dans un second rôle à Eva Marie Saint pour On The Waterfront, mais n’a pas interprété “Three Coins”, qui a été chanté pour le spectacle par son ami. Doyen Martin.

La chanson avait dominé les charts américains un peu plus tôt, en juillet 1954, dans la version des stylistes vocaux de Pennsylvanie The Four Aces. La version de Frank a atteint un sommet n ° 4 là-bas. Un autre enregistrement de “Three Coins”, de Julius LaRosa, a fait le numéro 21, tandis qu’une interprétation de Dinah Shore a raté le classement. La chanson convoitée a ensuite été refaite par tout le monde, de Jack Jones à Steve Martin.

