Frank Sinatra Gems passe au numérique aujourd’hui avec ‘Reprise Rarities Volume 4’

Se concentrer sur l’héritage de Frank Sinatra – l’un des chanteurs les plus captivants de la culture populaire – au cours de ses années en tant que fondateur d’une maison de disques, il continue aujourd’hui sur tous les services de streaming avec la sortie de Frank Sinatra : Reprise Rarities Volume 4 de Frank Sinatra Enterprises et UMe.

Avec 15 morceaux de Reprise, tous faisant leurs débuts numériques, la collection suit Volume 1, sorti en décembre 2020 en l’honneur de l’anniversaire de Frank Sinatra ; 2ieme volume, sorti en février 2021 pour la Saint-Valentin ; et la sortie printanière de Tome 3 en mai. Poursuivant la célébration du 60e anniversaire du « président du conseil d’administration » fondateur de Reprise Records avec des raretés disponibles via toutes les plateformes de streaming numérique, le volume 4 présente plus d’enregistrements qui mettent en valeur les sublimes styles vocaux de Frank Sinatra. Le quatrième des cinq volumes présente des morceaux des années 1970 et 1980.

Le volume 4 s’ouvre sur “Bang Bang (My Baby Shot Me Down)”. Écrit par Sonny Bono et un tube pop optimiste pour Cher, c’est Frank Sinatra qui transforme une simple chanson sur les souvenirs d’enfance en une sombre déclaration sur la douleur du chagrin. Parmi les autres joyaux, citons « The Best I Ever Had », « Stargazer », « Only One To A Customer » et « Say Hello », ainsi que, parmi tant d’autres, un hommage de Sinatra à tous les talents musicaux avec lesquels il était réputé pour travailler. tout au long de sa carrière sur “Here’s To The Band”.

Salué par le New York Times pour une « voix extraordinaire [that] a élevé la chanson populaire au rang d’art », Sinatra a réalisé un rêve de longue date en créant son propre label, Reprise, en 1960. À l’époque, le modèle commercial de Sinatra était très innovant dans l’industrie du disque ; le tout premier du genre, il a été le pionnier du concept selon lequel les artistes créent et contrôlent leurs enregistrements.

« Sans entraves, sans entraves, sans limites », c’est ainsi que les premières publicités décrivaient Sinatra sur Reprise.

Au fil des ans, des artistes tels que Dean Martin, Sammy Davis, Jr., Bing Crosby, Nancy Sinatra, Jimi Hendrix, The Kinks, Duc Ellington, Count Basie, Frank Zappa, Joni Mitchell, Neil Young, Eric Clapton, Tom Petty, Green Day et Michael Bublé, entre autres, ont enregistré des albums pour Reprise.

Siriusly Sinatra (SiriusXM Ch. 71) diffusera également une émission spéciale exclusive «Sinatra: Reprise Rarities» en août.

Achetez ou diffusez Frank Sinatra – Reprise Rarities Volume 4 (numérique), et faites défiler ci-dessous pour la liste complète des pistes.

1. Bang Bang (Mon bébé m’a tiré dessus) – 4 juin 1973

2. À tout moment (je serai là) – 5 mars 1975

3. Le seul couple sur le sol – 5 mars 1975

4. Je crois que je vais t’aimer – 5 mars 1975

5. La chose la plus triste de toutes – 18 août 1975

6. Je chante les chansons (J’écris les chansons) – 5 février 1976

7. Le meilleur que j’aie jamais eu – 21 juin 1976

8. Stargazer – 21 juin 1976

9. Tout m’arrive – 8 avril 1981

10. Dites bonjour – 21 juillet 1981

11. L’amour fait de nous ce que nous voulons être – 17 août 1982

12. Recherche – 17 août 1982

13. Voici le groupe – 25 janvier 1983

14. Tout le chemin du retour – 25 janvier 1983

15. Un seul par client – ​​30 octobre 1986