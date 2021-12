Frank Vogel a-t-il compté les heures des Los Angeles Lakers ? : Battre le dernier jour du Staples Center contre les Spurs

Dernier match sous le nom de Staples Center pour le pavillon de Les Lakers de Los Angeles avec une cérémonie d’ouverture rappelant les meilleurs moments des 22 dernières années et une défaite scandaleuse dans le match contre les Spurs de San Antonio par 138-110. Les Lakers sont une équipe sans passion et sans basket, et c’est impossible. L’avenir de Frank Vogel pourrait être remis en question. Les Spurs, avec 30 points de Keita Bates-Diop et 23 de Derrick White, les ont dépassés. Chez les Lakers, les 36 points de LeBron James et les 30 de Russell Westbrook n’ont pas suffi. Ils ont besoin de beaucoup plus.

30 points 11-pour-11 @ éperons W Une nuit de tir parfaite en carrière de Keita Bates-Diop (@ KBD_33) mène San Antonio à la victoire – pic.twitter.com/lEWoQrxhW4 – NBA (@NBA) 24 décembre 2021