Frank Vogel : « Carmelo Anthony est la clé pour nous »

La 19e saison de Carmelo Anthony Ce n’est pas un échec en NBA, loin de là pour l’attaquant vétéran de 37 ans. Depuis votre arrivée à Les Lakers de Los Angeles, le joueur se comporte remarquablement dans son rôle de sixième homme de l’équipe dirigée par Frank Vogel.

Après 37 matchs joués (dont seulement trois en tant que partant), Melo totalise en moyenne 13,4 points, 4,3 rebonds et 1,0 passes décisives par match, des chiffres similaires à ceux enregistrés lors de sa dernière saison avec les Portland Trail Blazers.

Ce Carmelo Anthony. Il peut marquer pour toujours.

Les Lakers doivent exécuter plus d’action au poste intermédiaire pour lui, en particulier dans la dernière ligne droite. Il peut être leur arme de prédilection au coude, au sommet, sur le bloc, etc. Ils lui font juste tirer sur des do or die 3 en ce moment. pic.twitter.com/DnqU4UCxjB

