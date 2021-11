Frank Vogel dénonce le mauvais tir de Russell Westbrook au milieu de la défaite des Lakers

Les Lakers de Los Angeles sont tombés face au Thunder d’Oklahoma City 107-104 jeudi soir. Pour la deuxième fois cette année, LA a inexplicablement trouvé un moyen de faire exploser une avance tardive à deux chiffres sur Shai Gilgeous-Alexander et le reste de sa jeune équipe.

Grâce à un jeu exceptionnel de Carmelo Anthony en fin de match, malgré leur mauvais jeu, les Lakers ont eu la chance d’égaliser et de forcer les prolongations.

Malheureusement, le pointeur à trois points mal avisé de Russell Westbrook s’est échappé de la jante – scellant finalement le match pour de bon pour LA.

Après le match, l’entraîneur-chef des Lakers Frank Vogel a admis que la mauvaise prise de décision de Westbrook sur ce dernier match avait coûté le match à son équipe.

Vogel a également ajouté que « l’espacement n’était pas génial » sur le jeu final.

Westbrook a terminé avec 27 points sur 10 tirs sur 23 pour accompagner six rebonds et cinq passes décisives dans la nuit, mais ses quatre revirements ont essentiellement changé le cours du match. Son dernier, en particulier, est survenu lorsque LA avait organisé un mini-run et était sur le point de remonter le score en retard.

Lorsque les Lakers ont acquis Westbrook cet été, la décision est évidemment venue avec beaucoup de fanfare. Cela dit, jusqu’à présent, ses combats avec non pas un, mais deux fans hors du terrain ont été bien plus notables que ses contributions à ce sujet.

Il y a une raison pour laquelle Anthony était si direct sur son évaluation des Lakers en ce moment. Les frustrations grandissent. Personne ne s’attend à ce que cette équipe soit une meilleure mondiale sans James dans l’alignement, mais cela devrait être meilleur que ce qu’il était jeudi soir.

C’est clair qu’il est encore tôt. Si LA finit par se ressaisir et que Westbrook trouve son rythme, personne ne se souviendra de ce mauvais départ. S’ils ne le font pas, cependant, ne soyez pas surpris si l’acquisition de Westbrook finit par se retrouver dans la même poubelle de l’histoire des Lakers que celles de Dwight Howard et Steve Nash.

