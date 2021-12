Frank Vogel doit faire entrer Austin Reaves dans la formation de départ

Si hier soir était la première fois que vous regardiez les Lakers cette saison, vous penseriez qu’Austin Reaves était la seconde venue de Larry Bird.

Reaves, pour des raisons autres que les observations de surface sur leur apparence, a déjà établi des comparaisons avec l’ancien favori des fans des Lakers, Alex Caruso. Tous deux étaient des joueurs non repêchés qui ont commencé avec des contrats à double sens qui se sont frayés un chemin dans la rotation – et dans le cœur de ceux qui soutiennent le Purple et l’Or.

Quand j’ai rencontré Caruso le mois dernier, il m’a dit qu’il pensait que Reaves était le genre de gars qui colle dont les équipes gagnantes ont besoin. Caruso a également déclaré qu’il pensait que l’ancienne star de l’Oklahoma était plus avancée qu’il ne l’était lors de sa première année dans la ligue.

Caruso n’a commencé que 19 matchs au cours de son mandat avec Los Angeles. Mais les Lakers ne devraient pas refaire cette erreur. Surtout après son match de mercredi soir, alors qu’il était à 5 contre 6 au-delà de l’arc avec un 3 points gagnant, il est temps que les Lakers laissent Reaves tirer dans la première unité.

Vous avez probablement déjà vu le point culminant sur SportsCenter ou sur votre chronologie Twitter, car si les Lakers font quelque chose de bien, cela va certainement dominer les médias sportifs. Cependant, vous pouvez le revoir ci-dessous, mais placez-le devant « Father Stretch My Hands » de Kanye West pour un accent supplémentaire.

J’ai toujours été défoncé sur Reaves, avec qui j’ai rencontré la pré-draft dans le New Jersey. Nous l’avons haché pendant le dîner avant de visiter l’un de ses entraînements. Il était clair qu’il était un jeune joueur très spécial.

Je l’ai placé à la 37e place du classement général sur mon grand tableau final du repêchage de la NBA 2021 ici à For The Win. Reaves était dans mon quatrième niveau, qui était le niveau de joueurs qui, selon moi, pouvaient trouver leur chemin dans une rotation NBA.

Comme je l’écrivais à l’époque, je sentais que c’étaient les joueurs qui pouvaient rester dans la ligue « quelle que soit leur position de repêchage » et le seul joueur que j’avais classé devant lui dans ce niveau était Herbert Jones – qui a été sélectionné n ° 35 dans l’ensemble et a commencé 18 des 27 matchs qu’il a joués pour les Pélicans.

J’ai senti que l’élément le plus impressionnant de son jeu était qu’il était un créateur de coups irréel. En tant que senior, seulement 10,2% de ses tirs au bord étaient assistés et il avait une capacité unique à tirer le rebond.

Quand je lui ai demandé pourquoi tant de ses sauteurs étaient en dehors du dribble, ce qui est plus difficile que les tirs sur la capture, il a expliqué que les défenses l’avaient ramassé à quatre ou cinq pieds au-delà de l’arc parce qu’il était le point focal de l’attaque. Il a été contraint de mettre le ballon au sol après avoir reçu la passe.

Reaves n’a pas été repêché mais a signé un accord bilatéral avec les Lakers, qui a ensuite été converti en un accord entièrement garanti. Dans sa nouvelle équipe, il a un nouveau rôle.

Contrairement à la façon dont il a joué pendant son séjour à Oklahoma, chacun de ses 3 points est venu d’une passe décisive. Il termine plus de 40,0% de ses possessions en tant que remplaçant pour les Lakers, par Synergy.

C’est plus proche du rôle qu’il a joué à Wichita State – il n’a eu besoin qu’un seul dribble pour marquer 21 points. Mais ce n’est pas un rôle inconnu ou inconfortable, comme il me l’a expliqué (via HoopsHype):

«Je peux impliquer les autres et faire des tirs ouverts et faire des joueurs pour les autres. Vous devez rester prêt et enfermé mentalement. Jouer au basket est tellement normal pour moi. À la fin de la journée, ça ressemble à du basket-ball, quel que soit le score. Je suis quelqu’un qui fera le jeu simple ou le bon jeu au lieu d’aller chercher le panier difficile.

Il a le don de ne pas trop compliquer le jeu, ce qui lui a permis de marquer 1,14 point par possession. Cela se classe dans le 91e centile de tous les joueurs de la NBA, par synergie.

Pendant ce temps, comme il l’a mentionné lorsque nous avons parlé au cours de l’été, Reaves a fait preuve d’un bon instinct de dépassement et d’une volonté de différer maintenant qu’il est un pro. C’est quelque chose dont vous avez absolument besoin lorsque vous partagez la parole avec des mastodontes offensifs comme LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook.

Son ratio aide-utilisation (qui estime à quel point un joueur passe en premier) se classe au-dessus de la moyenne pour quelqu’un qui joue à son poste et est également supérieur à celui de Kent Bazemore, Avery Bradley et Wayne Ellington. Cela signifie qu’il n’a pas besoin du ballon dans ses mains pour avoir un impact – il peut faire des jeux pour les autres sans que l’offensive ne le traverse.

Regardez l’une de mes passes décisives préférées enregistrée par Reaves cette année et vous verrez la recrue prendre le ballon au sol, le passer à LeBron, repérer dans le coin, recevoir le ballon, pomper faux, conduire jusqu’au panier puis tirer un faible -passe latérale à Carmelo Anthony pour un 3 points.

Cela a montré ce qu’il peut faire avec plus de charge, mais le plus souvent, il est un meneur de jeu plus tertiaire.

Mais sa passe apparaît particulièrement lorsque vous regardez ses passes décisives secondaires – ou passes qui mènent à une passe décisive. Reaves totalise en moyenne 0,39 passes décisives par passe décisive, par PBP Stats, qui est le deuxième parmi les 280+ joueurs qui ont enregistré au moins 300 passes jusqu’à présent cette saison.

Le plus surprenant peut-être, du moins d’après mon évaluation de son jeu avant le repêchage, est son efficacité sur le côté défensif du parquet. Il y a une raison pour laquelle LeBron James a spécifiquement dit à Frank Vogel que Reaves n’avait pas besoin d’aide pour doubler Shai Gilgeous-Alexander d’Oklahoma City, par Mirin Fader.

Lorsque les Lakers ont affronté les Trail Blazers le 6 novembre, il a défendu CJ McCollum pour environ 7 possessions. Le tireur d’élite de Portland était un 0-pour-4 abyssal sur le terrain au cours de cette séquence, ratant tous ses tirs en saut.

Ce n’était pas seulement une nuit de tir froide et aléatoire de McCollum, car Reaves l’a vraiment bien défendu. Regardez-le suivre McCollum sur le périmètre, puis le long de la ligne de fond, puis devant un écran hors ballon de Cody Zeller. Il reste drapé sur McCollum pour forcer un sauteur contesté à quitter le dribble.

Les adversaires ne sont que 13 pour 53 (24,5%) lors du rebond contre Reaves jusqu’à présent cette saison, par Synergy. Il n’accorde que 0,57 point par possession sur ces looks, ce qui est mieux que tous les joueurs sauf un parmi les 200+ qui ont défendu au moins 50 sauteurs du dribble.

Lorsque son équipe a affronté les Hornets le 8 novembre, Reaves a assumé la mission de LaMelo Ball pour un peu plus de 18 possessions.

Pendant ce temps, la recrue de l’année en titre était 2 pour 7 (28,6 %) sur le terrain et 1 pour 4 (25,0 %) sur 3 points. En se levant dans son grill, Reaves a également forcé un mauvais retournement de passe contre Ball, que vous pouvez voir ci-dessous:

Bien qu’il ne force pas une tonne de revirements, les statistiques de comptage de base comme les vols ne sont pas aussi importantes pour gagner que les points autorisés. Les Lakers accordent 100,6 points pour 100 possessions lorsque Reaves est au sol mais 110,9 points pour 100 lorsqu’il ne l’est pas, selon PBPStats.

Même si cette oscillation de 10 points est attribuée en partie au fait que Reaves fait souvent face à des deuxièmes unités, c’est un nombre suffisamment important à surveiller tout au long de la saison.

Son score sur la métrique fourre-tout RAPTOR de FiveThirtyEight suggère que Reaves a été la deuxième meilleure recrue (derrière Evan Mobley de Cleveland) à l’extrémité défensive du parquet jusqu’à présent cette saison.

Je pense qu’il est temps que nous voyions ce qui se passe lorsque Reaves est dans la formation de départ. Il est le bon mélange d’un meneur de jeu à faible utilisation qui frappe ses cavaliers et joue dur en défense. Pourquoi ne pas tenter le coup, Vogel ?