Frank Vogel fait le point sur le retour de Lebrón James

L’entraîneur des Lakers de Los Angeles, Frank Vogel donne actualisation sur le Revenir de la super star de la NBA, James Lebron.

LeBron James a raté les six derniers matchs des Lakers de Los Angeles, y compris la rencontre de cet après-midi avec les Spurs de San Antonio, en raison d’une tension abdominale droite. L’équipe très attendue des Lakers a sous-performé jusqu’à présent cette saison, et ramener James dans l’alignement est un grand pas vers la correction du cap.

Frank Vogel a fait le point sur le statut de James, affirmant qu’il était toujours sur la liste au jour le jour, mais a également ajouté qu’il n’aurait peut-être pas besoin de s’entraîner avant de reprendre l’action. Voici ce que l’entraîneur-chef des Lakers avait à dire, selon Harrison Faigen de Silver Screen et Roll :

« Il semble bon. C’est émouvant. Il n’a pas encore fait de contact complet ou de pratique, mais il semble bien se déplacer dans son travail individuel », a déclaré Vogel.

Les Lakers ont une fiche de 7-6 dans le match d’aujourd’hui et sont classés 24e au classement offensif de la NBA. Vogel a mélangé et assorti sa formation de départ pour essayer de trouver un remède efficace aux problèmes causés par l’absence de James. Perdre face aux Minnesota Timberwolves 107-83 est un signe qu’ils vont dans la mauvaise direction.

En six matchs cette saison, LeBron affiche une moyenne de 24,8 points, 7,0 passes décisives et 5,5 rebonds en 37,0 minutes par match. Le futur joueur de 37 ans n’a pas complètement ralenti, mais Los Angeles doit tirer le meilleur parti de chaque minute de basket-ball disponible.

Les Lakers ont eu d’autres bonnes nouvelles sur les blessures plus tôt, alors que le jeune ailier Talen Horton-Tucker fera ses débuts dans la saison aujourd’hui contre les Spurs. Le joueur de 20 ans s’est blessé au pouce et débutera contre San Antonio aux côtés d’Anthony Davis, Carmelo Anthony, Avery Bradley et Russell Westbrook.