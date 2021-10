Frank Vogel : « Notre saison va être comme construire une maison »

Les Lakers de Los Angeles semblent enfin réagir à leur terrible pré-saison et à leur mauvais début de saison régulière 2021/22 de la NBA. La franchise de Los Angeles, après huit défaites consécutives (dont six en camp d’entraînement), a réussi à remporter trois de ses quatre derniers matchs. Le dernier d’entre eux, ce matin contre les Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio.

Lors de cette rencontre, les Lakers ont une nouvelle fois pu profiter de la présence de leur star, LeBron James, qui avait raté deux matchs pour cause de blessure. Les sensations, qui ne sont pas tout à fait bonnes, ne sont plus les pires après un match très disputé. C’est ainsi qu’il l’explique Frank Vogel, entraîneur-chef de l’équipe violette et or, dans ses dernières remarques.

« Cette équipe est comme construire une maison », a déclaré Vogel. « Vous avez tous les travailleurs prêts à commencer, avec le matériel prêt et tout. Au début, tout est très inconfortable. Il y a beaucoup de plastique et de sciure de bois entre les deux, et tout est pénible. Mais vous continuez en se disant : ‘Quand ce sera fait, ce sera super.’ C’est ce que je veux dire, c’est là qu’on en est. »

Rappelons que les Lakers de Los Angeles entrent dans la saison 2021/22 en tant que deuxième favori pour remporter le ring NBA après les Brooklyn Nets. A priori, c’est la meilleure équipe de la Conférence Ouest, et tout résultat autre que celui d’atteindre la finale sera un échec complet pour eux.

Un Carmelo Anthony plein d’espoir

Les principales stars de ces Lakers sont LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, mais Carmelo Anthony a commencé la saison en tant que meilleur sixième homme de la ligue. Avec 24 points lors de sa dernière performance contre les Cavs, le joueur vétéran totalise en moyenne près de 16 points par match.

Bonne nuit, LA. Et # STAYME7O. pic.twitter.com/P3wdGx5Oeo – Los Angeles Lakers (@Lakers) 30 octobre 2021